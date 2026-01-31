Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: Εκδήλωση για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση - συζήτηση για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται αύριο Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, η εκδήλωση έχει σκοπό την ενημέρωση γύρω από το κρίσιμο ζήτημα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, την οποία διοργανώνουν και συμμετέχουν δεκάδες ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ.

Ομιλητές θα είναι οι: Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Τάσος Ζέρβας, πρώην πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Δήμος Σάββα, πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίου Πειραιά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα απαντηθούν και ατομικά ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εκ των προτέρων, μέσω της σχετικής φόρμας https://forms.gle/zZWDUefQrVJQwKSY8.

Ο σύνδεσμος για την ενημέρωση είναι ο https://bit.ly/305RT6A.