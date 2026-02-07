«Ο μύθος της κατσίκας» από το θεατρικό σχήμα «Συν Ένα – Μιχάλης Τούμπουρος»

Με επιτυχία συνεχίζονται στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας οι παραστάσεις της αλληγορίας του Γιώργου Σκούρτη «Ο μύθος της κατσίκας», που παρουσιάζει το θεατρικό σχήμα «Συν Ένα – Μιχάλης Τούμπουρος», σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου.

Η παραγωγή, που έκανε πρεμιέρα στις 23 Ιανουαρίου, θα ολοκληρώσει τον κύκλο της στις 15 Φεβρουαρίου, με παραστάσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9.15 μ.μ., έχοντας μέχρι σήμερα συγκεντρώσει θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι Αρμάν Καραπετιάν, Έφη Μπετιχαβά, Σοφία Μποτσέα, Χαρούλα Νίκου και Μιμίκα Τάσση, μεταφέροντας επί σκηνής ένα βαθιά πολιτικό και διαχρονικά επίκαιρο έργο που θέτει καίρια ερωτήματα γύρω από την έννοια και τα όρια της ελευθερίας. Το έργο, μέσα από την αλληγορική του γραφή, καλεί τον θεατή να στραφεί ξανά στον άνθρωπο και στις επιλογές του, φωτίζοντας τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ελευθερία και την ανάγκη επιβίωσης.

Το Σάββατο 14/2 θα δοθεί μια επιπλέον παράσταση το απόγευμα στις 6.15 μ.μ. Για κρατήσεις καλέστε στα τηλ. 6907079991 – 6934009269.