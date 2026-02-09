eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2026 17:59

Πολύ κέφι στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής

Πολύ κέφι στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής

Πολύ κέφι και φυσικά πολύ... Καλαματιανό περιελάμβανε ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής.

Πρώτη μάλιστα έσυρε τον χορό η Μεσσήνια βουλευτής Δυτικής Αθήνας Νάντια Γιαννακοπούλου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο επίσης Μεσσήνιος πρώην Δήμαρχος Περιστερίου Θεόδωρος Δημητρακόπουλος.

Πλούσια ήταν η λίστα με τα δώρα της λαχειοφόρου που προσέφεραν Μεσσήνιοι και μη, επιχειρηματίες.

