Καλαμάτα: Επιστημονική ημερίδα για την ελληνική γλώσσα

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «“Την γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική” - Η Ελληνική Γλώσσα ως Οικουμενική Αξία» θα διοργανώσουν σήμερα από τις 9.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ. η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9/2), μια πρωτοβουλία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην Unesco. Στόχος είναι η ανάδειξη της οικουμενικής ακτινοβολίας της ελληνικής γλώσσας, της διαχρονικής και παγκόσμιας συμβολής της στον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και την επιστήμη και του θεμελιώδους ρόλου που αυτή διαδραμάτισε ανά τους αιώνες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων όπως του Γιώργου Κουμουτσάκου, Πρέσβη - Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην UNESCO, του Ανδρέα Μαρκαντωνάτου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ιωάννη Σόλαρη, Τακτικού Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης ΔΔΕ Μεσσηνίας, Συμβούλου Εκπαίδευσης Φιλολόγων Μεσσηνίας.