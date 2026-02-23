Παρουσίαση βιβλίου του Κώστα Στοφόρου στην Καλαμάτα

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά και τις εκδόσεις «Κέδρος», διοργανώνει την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Στοφόρου με τίτλο «Η χαμένη στήλη των Ετρουσκών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 7.30 μ.μ. στον πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Η βραδιά στοχεύει να αναδείξει τη δημιουργική επαφή των εφήβων με τη λογοτεχνία, παρουσιάζοντάς την ως χώρο προβληματισμού, διαλόγου και ουσιαστικής επικοινωνίας.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ολα ξεκινούν με μια πράξη «απόδοσης δικαιοσύνης». Καλοκαίρι, και η παρέα είναι χωρισμένη, αφού άλλοι προτίμησαν τη Λήμνο κι άλλοι τη Σαμοθράκη. Δεν είναι όμως αυτή η μόνη ανατροπή. Οσοι διάλεξαν τη Λήμνο θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια παγίδα περίτεχνα στημένη που σχετίζεται με την περίφημη Στήλη των Καμινίων, ένα αρχαιολογικό εύρημα που σώθηκε κάτω από πραγματικά μυθιστορηματικές συνθήκες.

Για άλλη μία φορά οι φίλοι θα ζήσουν όμορφες αλλά και επικίνδυνες στιγμές, ενώ καβγάδες, ζήλιες, νέες και παλιές αγάπες θα έρθουν στο φως. Στο τέλος τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Αραγε, είναι η τελευταία περιπέτεια της παρέας που ανακάλυψε την Κούπα του Πτολεμαίου και τον Κώδικα της Λέρου;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Κώστας Στοφόρος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Εχει εργαστεί επί σειρά ετών στην τηλεόραση. Συνεργάζεται με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και γράφει στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες και περιοδικά κυρίως για θέματα βιβλίου και πολιτισμού. Εχει γράψει τη σειρά βιβλίων «Ημερολόγιο ενός πατέρα», παραμύθια και ιστορίες για παιδιά και νέους, αλλά και βιβλία για ενηλίκους. Συμμετέχει με κείμενά του σε συλλογικά έργα, ενώ έχει μεταφράσει, σε συνεργασία με τη Χριστίνα Μαρκουλάκη, το παραμύθι του Xανς Κρίστιαν Αντερσεν Το σπαρματσέτο, εκδόσεις OpenBook, 2013. Εχει δημιουργήσει την «Παραμυθοκουζίνα» σε συνεργασία με τη ζωγράφο Στεφανία Βελδεμίρη. Φτιάχνει παραμύθια μαζί με τα παιδιά με τη «Μαγική Τράπουλα» και εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ενωσης Λογοτεχνών, του PEN Greece, της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (ΕΛΣΑΛ) και της Ενωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ). Από τις εκδόσεις "Κέδρος" κυκλοφορούν έντεκα βιβλία του με τις περιπέτειες της παρέας, καθώς και το βιβλίο του Η Πηνελόπη στη Χίο (2022, εικονογράφηση: Γιώτα Κοκκόση).