Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026 13:15

Παιδική παράσταση στην Καλαμάτα: «Η Μπλου και το μαγικό κουτί των ιδεών»

Παιδική παράσταση στην Καλαμάτα: «Η Μπλου και το μαγικό κουτί των ιδεών»

Ο Παιδικός θίασος «Σαμέν» μετά από δύο sold out παραγωγές, παρουσιάζει φέτος το ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο του Δημήτρη Κίκλη: «Η Μπλου και το μαγικό κουτί των ιδεών», μια τρυφερή, διαδραστική και ξεκαρδιστική περιπέτεια για παιδιά από 2 έως 102 ετών.

Η παιδική παραγωγή θα ανέβει σήμερα Σάββατο στις 5 μ.μ. και στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Πρόκειται σύμφωνα με τους διοργανωτές για μια παράσταση με μουσική, χορό, τραγούδια, αστεία αλλά και τρυφερά μηνύματα για την εφευρετικότητα, τη δύναμη της αγάπης, τη συνεργασία, την αποδοχή και τη δημιουργικότητα. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία, βοηθώντας τους ήρωες να λύσουν γρίφους, να ξεπεράσουν παγίδες και να κρατήσουν ζωντανό το παιχνίδι. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί: Γιάννης Χριστοφάνης, Πέτρος Γρύλλος, Ευθυμία Μαρκοπούλου και ο Σάββας Γραμματικός.  Αφηγείται η Μένια Ορφανίδου. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.

 

 

 

