Ρεσιτάλ πιάνου από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Το Δ.Ω.Κ. σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς πιανιστών που ήδη σε μικρή ηλικία έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων και βραβείων σε πανελλήνιους αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς. Μαζί του συμπράττει η πιανίστα Πόπη Μαλαπάνη. Η συναυλία αυτή εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας, το οποίο με καλλιτεχνική διευθύντρια την Ντόρα Μπακοπούλου προσφέρει στην Αίγινα βραδιές κλασικής μουσικής εδώ και 20 χρόνια. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει το Πρελούδιο και Φούγκα σε Μι ύφεση μείζονα από το Πρώτο Βιβλίο του J.S. Bach, το ποιητικό Νυχτερινό σε ντο ελάσσονα του F. Chopin, το δεξιοτεχνικό και θεατρικό Mephisto Waltz του F. Liszt, την ατμοσφαιρική «Ondine» από τη σουίτα Gaspard de la nuit του M. Ravel, καθώς και τη λυρική και δραματική Fantasie in F minor για τέσσερα χέρια του F. Schubert.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.