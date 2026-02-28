eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026 19:26

Ρεσιτάλ πιάνου από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Ρεσιτάλ πιάνου από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Premium Strom

  

Ρεσιτάλ πιάνου του πολυβραβευμένου πιανίστα και νικητή του διαγωνισμού «Ακούμε τους Νέους 2025» Φίληβου Γκάτζιου θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 7 μ.μ. στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Το Δ.Ω.Κ. σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν  Κωνσταντακόπουλου φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς πιανιστών που ήδη σε μικρή ηλικία έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων και βραβείων σε πανελλήνιους αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς. Μαζί του συμπράττει η πιανίστα Πόπη Μαλαπάνη. Η συναυλία αυτή εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας, το οποίο με καλλιτεχνική διευθύντρια την Ντόρα Μπακοπούλου προσφέρει στην Αίγινα βραδιές κλασικής μουσικής εδώ και 20 χρόνια. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει το Πρελούδιο και Φούγκα σε Μι ύφεση μείζονα από το Πρώτο Βιβλίο του J.S. Bach, το ποιητικό Νυχτερινό σε ντο ελάσσονα του F. Chopin, το δεξιοτεχνικό και θεατρικό Mephisto Waltz του F. Liszt, την ατμοσφαιρική «Ondine» από τη σουίτα Gaspard de la nuit του M. Ravel, καθώς και τη λυρική και δραματική Fantasie in F minor για τέσσερα χέρια του F. Schubert.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

 

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις