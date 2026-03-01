Μουσική εκδήλωση από τον Ερυθρό Σταυρό στην Καλαμάτα

Συναυλία με τίτλο «Με την Ελλάδα καραβοκύρη…» διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας, την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 7 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η Μικτή Χορωδία Ενηλίκων του Περιφερειακού Τμήματος Νέας Σμύρνης θα παρουσιάσει ένα μεγάλο μουσικό πρόγραμμα, που είναι ελεύθερο για το κοινό.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, τα οποία θα ερμηνεύσουν 54 χορωδοί-εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Τα κείμενα και οι διαφάνειες που θα πλαισιώσουν τα τραγούδια επιμελείται η χορωδός και φιλόλογος Μαρία Πέττα, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση της συναυλίας έχει η μαέστρος Αλεξάνδρα Μητσοπούλου. "Στόχος της συναυλίας, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας του Ε.Ε.Σ., είναι να αναδείξουμε ότι η εθελοντική, ανιδιοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο δεν περιορίζεται μόνο στη χορήγηση υλικών αγαθών για την ανακούφιση βιοτικών αναγκών, αλλά εκδηλώνεται και σε στιγμές πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, προσφέροντας μια ανάσα ψυχικής ανάτασης" τονίζεται στο κάλεσμα.