Τρίτη, 03 Μαρτίου 2026 13:57

Απονομή των βραβείων στα καρναβαλικά γκρουπ της Μεσσήνης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η απονομή των βραβείων στα καρναβαλικά γκρουπ που συμμετείχαν στο 166ο Καρναβάλι Μεσσήνης, αναδεικνύοντας τις καλύτερες στιγμές των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου, με αποκορύφωμα την παρέλαση της Καθαράς Δευτέρας. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών έλαβε χώρα στον χώρο του ΚΑΠΗ Μεσσήνης.

Συνολικά απονεμήθηκαν βραβεία σε πέντε κατηγορίες.  Το γκρουπ 11: «Ντουζιέρες» (Café 7η  και Penelope - Penelope) κέρδισε συνολικά 3 βραβεία, του Καλύτερου καρναβαλικού γκρουπ, της Καλύτερης στολής και του Πολυπληθέστερου γκρουπ. Το γκρουπ 9: «Bye bye sto Dubai» (Beauty-Full-Salon Γεωργία Διαμαντοπούλου) κέρδισε το βραβείο Καλύτερης συμμετοχής στις καρναβαλικές εκδηλώσεις και τέλος του γκρουπ 1: «Μίμος» - 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης κέρδισε το βραβείο Καλύτερης εμφάνισης στην καρναβαλική παρέλαση.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Δώρα Βαρανάκη κατά την απονομή των βραβείων συνεχάρη τους καρναβαλιστές για την παρουσία τους στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, διευκρινίζοντας ότι από φέτος υιοθετήθηκε η νέα διαδικασία με βράβευση, ύστερα από ψηφοφορία από τους ίδιους τους καρναβαλιστές που αξιολογούν εκ των έσω την συνολική συμμετοχής τους.

 

