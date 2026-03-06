Καλαμάτα: Μαθητές στέλνουν μήνυμα κατά της σχολικής βίας από την Κεντρική Πλατεία

Δράση με κεντρικό μήνυμα «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:30 π.μ., στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Στη δράση συμμετέχουν το 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και το Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Βέργας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που υλοποιεί το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, προωθώντας τις αξίες της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης και του σεβασμού. Μέσα από βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, οι μαθητές θα στείλουν το δικό τους μήνυμα υπέρ ενός σχολείου χωρίς βία.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε πανελλαδικό επίπεδο και φέτος καταγράφει ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, με περισσότερα από 1.000 σχολεία, περίπου 41.500 μαθητές και μαθήτριες και 4.400 εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε δράσεις σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, μαθητές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας πραγματοποιούν συμβολικές παρεμβάσεις σε πλατείες και δημόσιους χώρους, ώστε το μήνυμα κατά της βίας και του σχολικού εκφοβισμού να φτάσει στην κοινωνία.