Εκδήλωση στο Αντιφασιστικό Στέκι Καλαμάτας για τις γυναικοκτονίες

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα συζητηθούν: Η σημασία της καταγραφής και της ορατότητας των φαινομένων γυναικοκτονίας (FEMICIDE). Ο ρόλος των ΜΜΕ στην αναπαραγωγή μιας κουλτούρας σεξισμού, μέσα από την εισήγηση της Στέλλας Καψαμπέλη με θέμα «Εμφυλη βία και γυναικοκτονία: κοινωνικές και μιντιακές διαστάσεις μιας κουλτούρας σεξισμού». Η σημασία της χρήσης της λέξης στο ποινικό δίκαιο και οι σχετικές δικαστικές μάχες, από την Δήμητρα Κεραμυδά και τη Χρυσάνθη Καούνη. Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση. Την εκδήλωση υποστηρίζουν η Φεμινιστική Καλαμάτας, η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, η αντιφασιστική ποδοσφαιρική ομάδα No pasaran, η χορωδία ANTIFonA και η Ομάδα Χορού του Αντιφασιστικού Στεκιού. Οι διοργανωτές τονίζουν: «Καμία γυναίκα μόνη της. Η οργή μας γίνεται συλλογικός αγώνας».