Μεσσηνιακός: Εκδήλωση για τα 130 χρόνια από τους προκριματικούς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στη Φραγκόλιμνα (βίντεο-φωτογραφίες)

Από το αμφιθέατρο "Θεόδωρος Αγγελόπουλος" στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι διήμερες επετειακές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Μεσσηνιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 130 ετών από τη διεξαγωγή των προκριματικών αγώνων με Καλαματιανούς αθλητές ενόψει των Α΄ Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896.

Στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση ακούστηκε ο Ολυμπιακός Υμνος από τη χορωδία "Αρμονία", ενώ ο δημοσιογράφος - συγγραφέας Ηλίας Μπιτσάνης πραγματοποίησε ομιλία για όλα όσα έγιναν στη Φραγκόλιμνα το 1986.

Παράλληλα προβλήθηκε ιστορικό βίντεο και βραβεύθηκαν Δημοτικών σχολείων για τις ζωγραφικές απεικονίσεις του επετειακού θέματος, ενώ παρουσιάστηκε αντίγραφο της εμφάνισης του

αθλητή Χαρίλαου Βασιλάκου, με την οποία έτρεξε στον 1ο Μαραθώνιο δρόμο το 1896.



Σήμερα Σάββατο στις 11:30 π.μ. συνεχίζονται οι επετειακές εκδηλώσεις στην πλατεία Φραγκόλιμνας, όπου αθλητές και αθλήτριες του τμήματος Στίβου του Μεσσηνιακού Γ.Σ. θα αναπαραστήσουν τους ιστορικούς αγώνες αγωνιζόμενοι στο Άλμα εις Μήκος άνευ φοράς, Σφαιροβολία, Άλμα εις ύψος.

Οι επετειακές εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας, ο Σύλλογος

Ελλήνων Ολυμπιονικών και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.