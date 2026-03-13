Εκδήλωση Βλάση και μεγάλη συμμετοχή στην Αθήνα: Προσέλκυση επενδύσεων για την Αρκαδία του αύριο (βίντεο-φωτογραφίες)

Πολιτική εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη της Αρκαδίας πραγματοποιήθηκε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με διοργανωτή τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτή Αρκαδίας Κωνσταντίνο Βλάση.

Στην εκδήλωση με θέμα «Σχεδιάζοντας την Αρκαδία του αύριο – Ένα νέο μοντέλο ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης» συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 Αρκάδες που κατοικούν στην Αττική, καθώς και υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Τον υφυπουργό προλόγισε ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη συνεργασία τους στον ακαδημαϊκό χώρο και στη σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας με το πανεπιστήμιο, επισημαίνοντας την προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Αρκαδία.

Στην ομιλία του ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτής Αρκαδίας Κωνσταντίνος Βλάσης αναφέρθηκε στα έργα υποδομής και στις επενδύσεις που εξελίσσονται στην Αρκαδία, καθώς και στις μεγάλες επενδύσεις τριών ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη. Παρουσίασε επίσης το πλαίσιο ενός νέου μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τη Μεγαλόπολη, στις παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Γορτυνίας και της Κυνουρίας, καθώς και στις πολιτικές της κυβέρνησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στη λειτουργία των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην ίδρυση της Ακαδημίας Φαρμάκου στην Τρίπολη, που συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ιωάννης Πλακιωτάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Δένδιας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Σπυρίδων Γεωργιάδης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Αθανάσιος Πλεύρης.

Παρόντες ήταν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νικόλαος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεοχάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας.

Παρευρέθηκαν ακόμη ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Αθανάσιος Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Ελένη Ράπτη και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, καθώς και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Μεταξύ των βουλευτών που έδωσαν το παρών ήταν οι Μαρία Αντωνίου, Φίλιππος Φόρτωμας, Βασίλειος Βασιλειάδης, Νικόλαος Βλαχάκος, Βασίλειος Γιόγιακας, Αγγελική Δεληκάρη, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Αθανάσιος Καββαδάς, Δημήτριος Καλογερόπουλος, Παναγής Καππάτος, Μάρκος Καφούρος, Νεοκλής Κρητικός, Δημήτριος Κυριαζίδης, Σπυρίδων Κυριάκης, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχαήλ Λιβανός, Περικλής Μαντάς, Δημήτριος Μαρκόπουλος, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Αθανάσιος Μπούρας, Θωμαΐς Τζίνα Οικονόμου, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη, Αθανάσιος Σταυρόπουλος, Χριστόδουλος Στεφανάδης, Βασίλειος Νικόλαος Υψηλάντης, Διονύσιος Χατζηδάκης, Γεώργιος Βρεττάκος, Αθανάσιος Ζεμπίλης, Σπυρίδων Κουλκουδίνας, Παναγιώτης Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, Γεώργιος Γεωργαντάς, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Στυλιανός Πέτσας, Θεόδωρος Καράογλου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Εμμανουήλ Κόνσολας, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, Χρήστος Μπουκώρος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Ιωάννης Παππάς, Ζωή Ράπτη, Μάξιμος Σενετάκης, Διονύσιος Σταμενίτης, Γεώργιος Στύλιος και Μαρία Συρεγγέλα.

Από την αυτοδιοίκηση παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτριος Πτωχός, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, ο γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Αρίστος Περρής και ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γεώργιος Πατούλης.

Παρόντες ήταν ακόμη ο δήμαρχος Δάφνης Υμηττού Νικόλαος Τσιλίφης, ο δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης, ο δήμαρχος Γαλατσίου Γεώργιος Μαρκόπουλος, ο δήμαρχος Βριλησσίων Ιωάννης Πισιμίσης, ο δήμαρχος Επιδαύρου Αναστάσιος Χρόνης, ο δήμαρχος Τρίπολης Κωνσταντίνος Τζιούμης, ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γεώργιος Καμπύλης και ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπυρίδων Σταματόπουλος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο τέως δήμαρχος Αθηνών Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο τέως δήμαρχος Σάμου Μιχαήλ Αγγελόπουλος, ο τέως δήμαρχος Άργους Δημήτριος Καμπόσος, ο τέως δήμαρχος Τρίπολης Ιωάννης Σμυρνιώτης και ο τέως δήμαρχος Άστρους Γεώργιος Δαλιάνης.

Από την πανεπιστημιακή κοινότητα παρευρέθηκαν ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Σιάσος και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο επιχειρηματίας Γιάννης Καϋμενάκης της ASTERASAKTOR, ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Πόκας της Pokas Arcadian Recycle, ο βιομήχανος Νίκος Μελής της εταιρείας Melis Block στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, ο αντιπρόεδρος της Rafarm Άρης Μητσόπουλος, ο επιχειρηματίας Τάκης Σχίζας της εταιρείας SGA, ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Ζάκος της εταιρείας Pharmazac, ο αναπληρωτής CEO της Lavifarm Παναγιώτης Γιαννουλέας, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Κύρκος της εταιρείας ARITI, ο επιχειρηματίας Γεώργιος Δημητριάδης της κλινικής «Λευκός Σταυρός» και ο επιχειρηματίας Δημήτριος Βιντζηλαίος της εταιρείας Creta Farm.