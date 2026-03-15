Οι «Επαναστάτες του Χορού» το Μάιο στην Καλαμάτα

Αποτελείται από 13 χορογραφίες που αφηγούνται μια ενιαία ιστορία μέσα από διαφορετικά είδη χορού. Μέσα από τη σκηνική δράση και τη μουσική, παρακολουθούμε μια ομάδα ανθρώπων που ρισκάρει, συγκρούεται με το σύστημα, ερωτεύεται και καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις γύρω από την ελευθερία και την ευθύνη. Στην παράσταση συμμετέχουν 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Η παράσταση παρουσιάστηκε την προηγούμενη χρονιά σε δύο sold out παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο της Αθήνας και επιστρέφει με ανανεωμένη ροή. Η thisability Creative Dance λειτουργεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών και Θεραπευτικής Ιππασίας «Ιππόσχεση», υποστηρίζοντας τη θεραπευτική διάσταση της κίνησης και του χορού. Τη χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Ζώγα Φιλίππα.

