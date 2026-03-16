Εκδήλωση των Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας με ομιλία για τον Κολοκοτρώνη

Εκδήλωση για την απονομή μεταλλίων και διπλωμάτων σε αποστράτους πραγματοποιεί η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) – παράρτημα Μεσσηνίας την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο REX στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για μία βραδιά αφιερωμένη στην αναγνώριση της προσφοράς των αποστράτων και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και εν όψει του εορτασμού της εθνικής

επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από την ιστορικό Μαρία Ξυδιά με θέμα: «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770–1843) – Ο Γέρος του Μωριά».