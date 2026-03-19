Συναυλίες με συμμετοχή καθηγητών και μαθητών από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Η πρώτη συναυλία, με τίτλο «Οι καθηγητές παίζουν», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 8 μ.μ. στο Black Box του Μεγάρου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση, όπου οι καθηγητές του σχολείου αφήνουν για λίγο τη διδασκαλία και ανεβαίνουν στη σκηνή ως ερμηνευτές, παρουσιάζοντας έργα μουσικής δωματίου, καθώς και κομμάτια για σόλο πιάνο και κιθάρα. Θα ακουστούν έργα των: I. Albeniz, F. Chopin, G. Crumb, R. Dyens, I. Frolov, E. Gismonti, P. Martin, Δ. Παπαδημητρίου, K. Robles, D. Shostakovich, J. Küffner, Α. Φιλιού, Μ. Χατζηδάκι.

Συμμετέχουν οι: Αγγελική Αγκιστριώτη, Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου, Σοφία Αναγνώστου, Ευτυχία Δημητρακοπούλου, Κωνσταντίνος Καραμπίνας, Νίκολα Κατούντα, Πέπη Κοκκορόγιαννη, Ελένη Κολιού, Διονύσης Κοτταρίδης, Αντώνης Κουφουδάκης, Αντώνης Μαζιώτης, Μαρία Μήτρου, Αναστασία Νικολοπούλου, Δήμητρα Ρεμιδιανάκη, Αποστολία Τσάπρα, Κατερίνα Τσίτσα, Άκης Φιλιός.

Μία εβδομάδα αργότερα, το Σάββατο 28/3, επίσης στις 8 μ.μ., θα ακολουθήσει η μαθητική συναυλία «Ορχήστρες της Ανοιξης» στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου. Στη σκηνή θα βρεθούν μουσικά σύνολα του σχολείου, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα Πνευστών, οι Ορχήστρες Εγχόρδων, η Καμεράτα και η Ευρωπαϊκή Χορωδία, το Σύνολο Μουσικής Δωματίου και τα Σύνολα Ευρωπαϊκών Κρουστών. Θα ακουστούν έργα των: A. Vivaldi, A. Silvestri, D. Elfman, B. Balmages, S. H. Newbold, Μ. Λοΐζου, Κ. Γιαννίδη, Δ. Σαββόπουλου κ.ά.

Σε δήλωσή του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη βιβλιοθήκη του σχολείου, ο καθηγητής Ακης Φιλιός υπογράμμισε τη σημασία των εκδηλώσεων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «δύο πολύ ιδιαίτερες εκδηλώσεις» που δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει τόσο το έργο των εκπαιδευτικών όσο και την προσπάθεια των μαθητών. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πρώτη συναυλία αποτελεί «μια ευκαιρία για μαθητές, γονείς και φίλους του σχολείου να δουν τους καθηγητές εν δράσει», ενώ για τη δεύτερη τόνισε ότι «είναι ίσως ακόμη πιο σημαντική, καθώς πρωταγωνιστούν τα παιδιά και σχεδόν όλες οι ορχήστρες του σχολείου». Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι η πραγματοποίηση των συναυλιών στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για το σχολείο, καθώς δεν συνηθίζεται να εμφανίζεται στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ ευχαρίστησε τη «Φάρις», τον Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη στήριξή τους. «Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους εκεί, να απολαύσετε τόσο εμάς τους καθηγητές όσο και τα παιδιά που θα παίξουν και στις δύο αυτές εκδηλώσεις», ανέφερε, κλείνοντας το κάλεσμά του προς το κοινό, ενώ η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Κ.Δρ.