Χορευτικό αντάμωμα στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Το ετήσιο χορευτικό αντάμωμα με τίτλο «Καλαματιανέ μου αέρα» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

Η ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής «Ταξίμ» με βαθιά γνώση και σεβασμό στην παραδοσιακή μουσική και το δημοτικό τραγούδι θα συνοδεύσει τους συλλόγους. Στην ορχήστρα συμμετέχουν οι: Νίκος Παπαηλίου (κλαρίνο-φλογέρα), Κυριάκος Μαρκόγιαννης (λαούτο), Παναγιώτης Κοτσώνης (βιολί), Χρήστος Λαδάς (σαντούρι), Γιώργος Κλάδης (κρουστά), Βαγγέλης Κώτσου (τραγούδι). Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Δραγκιώτης. Στο χορευτικό αντάμωμα θα συμμετάσχουν οι παρακάτω σύλλογοι: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας «Αργώ», Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Αθλητικός - Πολιτιστικός Παράδεισος Καλαμάτας «Τμήμα αναβίωσης Παναγιώτης Κεφάλας», Σύλλογος Αθλητικού Χορού «Ξενία», Σύλλογος «Οι φίλοι της παράδοσης», Κέντρο Λαογραφικών Μελετών, Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος - Ακοβιτίκων -Δυτ. Παραλίας «Ο Ποσειδών», Χορευτικός Όμιλος «Λεύκιππος», Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων, Λαογραφικός Σύλλογος «Κορύβαντες».