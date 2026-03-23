Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 16:18

Χορευτικό αντάμωμα στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Το ετήσιο χορευτικό αντάμωμα με τίτλο «Καλαματιανέ μου αέρα» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

  Η ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής «Ταξίμ» με βαθιά γνώση και σεβασμό στην παραδοσιακή μουσική και το δημοτικό τραγούδι θα συνοδεύσει τους συλλόγους. Στην ορχήστρα συμμετέχουν οι: Νίκος Παπαηλίου (κλαρίνο-φλογέρα), Κυριάκος Μαρκόγιαννης (λαούτο), Παναγιώτης Κοτσώνης (βιολί), Χρήστος Λαδάς (σαντούρι), Γιώργος Κλάδης (κρουστά), Βαγγέλης Κώτσου (τραγούδι). Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Δραγκιώτης. Στο χορευτικό αντάμωμα θα συμμετάσχουν οι παρακάτω σύλλογοι: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας «Αργώ», Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Αθλητικός - Πολιτιστικός Παράδεισος Καλαμάτας «Τμήμα αναβίωσης Παναγιώτης Κεφάλας», Σύλλογος Αθλητικού Χορού «Ξενία», Σύλλογος «Οι φίλοι της παράδοσης», Κέντρο Λαογραφικών Μελετών, Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος - Ακοβιτίκων  -Δυτ. Παραλίας «Ο Ποσειδών», Χορευτικός Όμιλος «Λεύκιππος», Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων, Λαογραφικός Σύλλογος «Κορύβαντες».

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
