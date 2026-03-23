Η αναπαράσταση απελευθέρωσης της Αρκαδιάς (βίντεο)

Με αφηγήσεις και δρώμενα αποτυπώθηκαν οι ιστορικές στιγμές που οι Ντρέδες, μετά τον όρκο που έδωσαν για «ελευθέρια ή θάνατος», μπήκαν στην Κυπαρισσία τρέποντας τους Τούρκους σε φυγή.
Στόχος της εκδήλωσης, όπως σημειώνεται από τη πλευρά του Δήμου, είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η γνήσια γνώση της ιστορίας του τόπου, η οποία θα προσφέρει τα πιο πολλά από τα στοιχεία που χρειάζονται για να χαραχθεί ορθή πορεία προς το μέλλον.
Σύντομο χαιρετισμό από τη πλευρά του Δήμου απεύθυνε ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος που καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στην σημασία των εκδηλώσεων. Επίσης, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς που μεταξύ άλλων τόνισε ότι “πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τον άδολο πατριωτισμό των προγόνων μας”.
Ακολούθησε η αναπαράσταση που διοργανώθηκε από το Δήμο Τριφυλίας, τη Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίας και το Σύλλογο για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας.
Συμμετείχαν το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας, ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Κυπαρισσίας (Μ.Ε.Σ.Κ.), ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων, ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο ΠΥΡΣΟΣ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων «Πολίτες σε Δράση», ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, Ομάδα Ιππέων Κυπαρισσίας.
Νταούλι έπαιξαν οι Άρης Θεοδωρόπουλος και Αλέξανδρος Μπάκος. Τα κείμενα ήταν του Γιώργου Μαυροειδή, αφηγητές ήταν η Δήμητρα Ανδρινοπούλου και Χρήστος Χήναρης, τη σκηνοθεσία είχε η Ελένη Δρακουλάκου, την επιμέλεια ήχου ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος και το συντονισμό η Μαρίκα Καραμπά.
Κλείνοντας η κ. Καραμπά, πρόεδρος της ΔΚ Κυπαρισσίας, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους, ευχόμενη “πάντα να είμαστε ελεύθεροι”.
Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος, οι αντιδήμαρχοι Αντώνης Βλάχος, Νίκος Φρούσος, Μαρία Παναγοπούλου και ο πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργος Βλαχάκης.
Κ.Μπ.