Η αναπαράσταση απελευθέρωσης της Αρκαδιάς (βίντεο)

Η αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Αρκαδιάς πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Με αφηγήσεις και δρώμενα αποτυπώθηκαν οι ιστορικές στιγμές που οι Ντρέδες, μετά τον όρκο που έδωσαν για «ελευθέρια ή θάνατος», μπήκαν στην Κυπαρισσία τρέποντας τους Τούρκους σε φυγή.

Στόχος της εκδήλωσης, όπως σημειώνεται από τη πλευρά του Δήμου, είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η γνήσια γνώση της ιστορίας του τόπου, η οποία θα προσφέρει τα πιο πολλά από τα στοιχεία που χρειάζονται για να χαραχθεί ορθή πορεία προς το μέλλον.

Σύντομο χαιρετισμό από τη πλευρά του Δήμου απεύθυνε ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος που καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στην σημασία των εκδηλώσεων. Επίσης, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς που μεταξύ άλλων τόνισε ότι “πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τον άδολο πατριωτισμό των προγόνων μας”.

Ακολούθησε η αναπαράσταση που διοργανώθηκε από το Δήμο Τριφυλίας, τη Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίας και το Σύλλογο για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας.

Συμμετείχαν το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας, ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Κυπαρισσίας (Μ.Ε.Σ.Κ.), ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων, ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο ΠΥΡΣΟΣ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων «Πολίτες σε Δράση», ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, Ομάδα Ιππέων Κυπαρισσίας.

Νταούλι έπαιξαν οι Άρης Θεοδωρόπουλος και Αλέξανδρος Μπάκος. Τα κείμενα ήταν του Γιώργου Μαυροειδή, αφηγητές ήταν η Δήμητρα Ανδρινοπούλου και Χρήστος Χήναρης, τη σκηνοθεσία είχε η Ελένη Δρακουλάκου, την επιμέλεια ήχου ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος και το συντονισμό η Μαρίκα Καραμπά.

Κλείνοντας η κ. Καραμπά, πρόεδρος της ΔΚ Κυπαρισσίας, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους, ευχόμενη “πάντα να είμαστε ελεύθεροι”.

Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος, οι αντιδήμαρχοι Αντώνης Βλάχος, Νίκος Φρούσος, Μαρία Παναγοπούλου και ο πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργος Βλαχάκης.

Κ.Μπ.