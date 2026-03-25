14ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας: Εναρξη με τον σπουδαίο σολίστ κιθάρας Θάνο Μήτσαλα

Διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας, “ΤΕΡΨΙΣ”, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση “Φάρις”, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει ένα πλήρες πρόγραμμα με συναυλίες και σεμινάρια από τους καλύτερους.

«MASTERCLASS» ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ατομικό μάθημα με τον σπουδαίο σολίστ κιθάρας Θάνο Μήτσαλα. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα ερμηνείας και τεχνικής. Ο αριθμός των μαθητών είναι περιορισμένος. Κόστος συμμετοχής 30 ευρώ. Οι συμμετέχοντες στο masterclass θα έχουν δωρεάν είσοδο στο «Ρεσιτάλ Κιθάρας» του Θάνου Μήτσαλα. Δηλώσεις συμμετοχής στο 6977629389.

«ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΗΤΣΑΛΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας φιλοξενεί τον σπουδαίο σολίστ κιθάρας Θάνο Μήτσαλα ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένας από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους της γενιάς του. Σημαντικοί συνθέτες τού έχουν αφιερώσει έργα τους (S.Assad, G.Drozd, S.Iannarelli, κ.ά), ενώ κονσέρτα του έχουν διευθύνει σπουδαίοι αρχιμουσικοί (L.Βrouwer, J.Conta, E.Saul, C.Esher, κ.ά) σε σύμπραξη με ελληνικές και ξένες ορχήστρες (Silesian Chamber Orchestra, AUKSO, Orchestra of the “Franz Liszt” Academy, Zabrze Symphony Orchestra, K.Ο.Θ, κ.ά). Σταθμός στην καριέρα του έχει αποτελέσει η συνεργασία με τον ζωντανό θρύλο σύνθετη-κιθαριστή Sergio Assad, ο οποίος τον θεωρεί ιδανικό ερμηνευτή-πρεσβευτή της εργογραφίας του. Ο Θάνος Μήτσαλας έχει ήδη πραγματοποιήσει πολυάριθμα αφιερώματα στη μουσική του Sergio Assad ανά τον κόσμο (Βραζιλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Μεξικό, κ.α).

Η δισκογραφία (9 CD) του περιλαμβάνει συνθέσεις από όλες τις στυλιστικές περιόδους καθώς και πρεμιέρες σύγχρονων έργων. Ο Θάνος Μήτσαλας διδάσκει στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης & το Δ.Ω.Νάουσας. Θα μας παρουσιάσει έργα των: A.Barrios Mangore, E.Gismonti, R.Miranda, Sergio Assad & M.Castelnuovo Tedesco. Την Κυριακή, στις 8.30 μ.μ. στο Studio Μεγάρου Χορού Καλαμάτας (οδός Αρτέμιδος 124).

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται καθημερινά από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και από το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ (κανονικό) και 5 ευρώ (μαθητικό).

