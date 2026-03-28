Αυλαία για το 14ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας

Το 14ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας ανοίγει την αυλαία του το Σαββατοκύριακο, μέσα από μια διοργάνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας “Τέρψις”, του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, της “Φάρις”, και την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας.

Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει ένα πλήρες πρόγραμμα με συναυλίες και σεμινάρια. Σήμερα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί «Masterclass» με τον Θάνο Μήτσαλα στο Δημοτικό Ωδείο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ατομικό μάθημα με τον σπουδαίο σολίστ κιθάρας. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα ερμηνείας και τεχνικής. Ο αριθμός των μαθητών είναι περιορισμένος. Οι συμμετέχοντες στο masterclass θα έχουν δωρεάν είσοδο στο «Ρεσιτάλ Κιθάρας» του Θάνου Μήτσαλα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6977629389.

«ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΗΤΣΑΛΑ

Αύριο Κυριακή στις 8.30 μ.μ. το φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας φιλοξενεί τον σπουδαίο σολίστ κιθάρας Θάνο Μήτσαλα στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Σημαντικοί συνθέτες τού έχουν αφιερώσει έργα τους (S.Assad, G.Drozd, S.Iannarelli, κ.ά), ενώ κονσέρτα του έχουν διευθύνει σπουδαίοι αρχιμουσικοί (L.Βrouwer, J.Conta, E.Saul, C.Esher, κ.ά) σε σύμπραξη με ελληνικές και ξένες ορχήστρες (Silesian Chamber Orchestra, AUKSO, Orchestra of the “Franz Liszt” Academy, Zabrze Symphony Orchestra, K.Ο.Θ, κ.ά). Σταθμό στην καριέρα του έχει αποτελέσει η συνεργασία με τον ζωντανό θρύλο σύνθετη-κιθαριστή Sergio Assad, ο οποίος τον θεωρεί ιδανικό ερμηνευτή-πρεσβευτή της εργογραφίας του. Ο Θάνος Μήτσαλας έχει ήδη πραγματοποιήσει πολυάριθμα αφιερώματα στη μουσική του Sergio Assad ανά τον κόσμο (Βραζιλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Μεξικό, κ.α). Η δισκογραφία (9 CD) του περιλαμβάνει συνθέσεις από όλες τις στυλιστικές περιόδους καθώς και πρεμιέρες σύγχρονων έργων. Ο Θάνος Μήτσαλας θα παρουσιάσει έργα των: A.Barrios Mangore, E.Gismonti, R.Miranda, Sergio Assad & M.Castelnuovo Tedesco. Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Κόστος Εισιτηρίου: 10 ευρώ κανονικό, 5 ευρώ μαθητικό.