eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026 20:19

Ημέρα Καριέρας για την Costa Navarino

Γράφτηκε από την

Premium Strom

Ημέρα Καριέρας στον χώρο της φιλοξενίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 στον Πολυχώρο “Phaos” στην Καλαμάτα, με τη συμμετοχή της Costa Navarino.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 10.30 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ. και δίνει τη δυνατότητα άμεσης επαφής με την ομάδα του οργανισμού για διερεύνηση επαγγελματικών ευκαιριών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δράση απευθύνεται τόσο σε όσους κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα όσο και σε όσους επιδιώκουν εξέλιξη στον τουριστικό κλάδο, προσφέροντας ενημέρωση για θέσεις εργασίας και προοπτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού στο τηλέφωνο +30 698 516 7139 ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση career@costanavarino.com.

 

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις