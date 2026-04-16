Εκθεση φωτογραφίας στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Την έκθεση φωτογραφίας "Η πόλη μου" θα παρουσιάσει από σήμερα η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας (Φ.Ο.ΚΑΛ.) στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα συνεχιστεί έως και την Κυριακή 19 Απριλίου. Η έκθεση αποτελεί μια συλλογική δημιουργική κατάθεση των μελών της ομάδας, τα οποία μέσα από τον φωτογραφικό φακό επιχειρούν να αναδείξουν στιγμές, εικόνες και συναισθήματα από την πόλη της Καλαμάτας, αλλά και της Μεσσήνης - δύο τόπους όπου ζουν, κινούνται και εμπνέονται καθημερινά. Πρόκειται για μια εικαστική αφήγηση που αποτυπώνει την προσωπική ματιά κάθε δημιουργού, φωτίζοντας γνώριμες αλλά και λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της κάθε πόλης.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα σύνολο έργων που συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές και προσεγγίσεις, αποκαλύπτοντας τη δυναμική και την καλλιτεχνική εξέλιξη της ομάδας.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Η Φ.Ο.ΚΑΛ. προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί την έκθεση και να μοιραστεί μαζί της αυτή τη φωτογραφική διαδρομή. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.