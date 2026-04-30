Ο Λάμπρος Φισφής το Μάιο στην Καλαμάτα

"Ενας μονόλογος που βάζει στο μικροσκόπιο τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν. Για μιάμιση ώρα ο Λάμπρος υπεραναλύει τη ζωή, αυτοσαρκάζει όλη του την ύπαρξη, παραπονιέται για σχεδόν τα πάντα και μετά παραπονιέται και για τα υπόλοιπα! Με 15 χρόνια Stand up comedy, 40 χρόνια στη ζωή, 10 χρόνια γάμου, 8 χρόνια ως γονιός και μια ψυχή 80 ετών... ο Λάμπρος βρίσκει την κρυμμένη κωμωδία σε ό,τι μας περιβάλλει..! Οι γάμοι σε παρεκκλήσια, τα περίεργα ονόματα παιδιών, τα στάδια καυγάδων της σχέσης, ο μαζοχισμός του κάμπινγκ, η τρέλα του πρωινού μπουφέ, η θέση της Ελλάδας, οι "κουλές" επιστημονικές έρευνες, η ζωή των γονιών που δεν έχουν ζωή αλλά έχουν παιδιά, το τι γίνεται όταν κλείνεις τα 40 και άλλα τέτοια θέματα "μηδαμινής" σημασίας που τον απασχολούν και για κάποιο λόγο θεωρεί ότι πρέπει να απασχολούν και εσάς. Μια μοναδική παράσταση που θα σε κάνει να γελάσεις, να ταυτιστείς και να δεις τη ζωή αλλιώς..." αναφέρεται στο κάλεσμα.

Η παράσταση διαρκεί 75 λεπτά και η γενική είσοδος κοστίζει 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4.30 μ.μ. Προπώληση, στο βιβλιοπωλείο «Κονταργύρη» (μόνο μετρητά) και διαδικτυακά μέσω more.com και Public.

Ειδικές τιμές για ΑμεΑ. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε στο contact@moonwalk.gr.