Πρωτομαγιά στο Ρίπεσι

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Στο Ρίπεσι (Κεφαλόβρυση) Μεσσηνίας, δουλεύουμε «Μάλι Μάλι», δηλαδή «Βουνό Βουνό». Καθαρίζουμε μονοπάτια, ανοίγουμε περάσματα, φροντίζουμε τις παλιές πέτρινες βρύσες, τους μύλους και τ’ αλώνια. Σε ένα χωριό που χτίστηκε γύρω από το νερό, κρατάμε αυτή τη σχέση ζωντανή μέσα από το βίωμα. Τα Νεροπάτια είναι το δίκτυο μονοπατιών που ενώνει 10 ιστορικές βρύσες μέσα σε ένα αγροτικό τοπίο, με ρέματα, ξερολιθιές και τοπωνύμια που επιμένουν να λέγονται στην παλιά αρβανίτικη διάλεκτο. Σας καλούμε την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026 σε μια ημέρα γνωριμίας με τη δράση «Νεροπάτια». Σημείο Εκδήλωσης: Παρασκευού (Αγία Παρασκευή - αρχή μονοπατιού Κρολιάτας) Πρόγραμμα Εκδήλωσης.

Πρόταση για τους πρωινούς: Πεζοπορία από του Παρασκευού στο πανέμορφο Ρέμα της Κρολιάτας για συλλογή λουλουδιών και κατασκευή μαγιάτικων στεφανιών. 12:30 - 13:00 - Παρουσίαση της Δράσης των Νεροπατιών 13:00 - Κέρασμα και Πρωτομαγιάτικο Παραδοσιακό Γλέντι! Τρώμε στο χέρι, πίνουμε και χορεύουμε στο πόδι, κάτω από τα πλατάνια, με το μουσικό σχήμα Τρυγόνια:Δάφνη Παπαστρατή – κλαρίνο, Θάνος Γεωργόπουλος - λαούτο, νταούλι, βιολί, Ιάσωνας Ρήγας – βιολί, Σταμάτης Μπενέτας - ντέφι, τουμπερλέκι, κλαρίνο. Πρόσβαση: Ο χώρος βρίσκεται κάτω από το χωριό, σε ρεματιά με βρύση και πλατάνια. Τα αυτοκίνητα φτάνουν κοντά, αλλά όχι μέχρι το σημείο της εκδήλωσης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθήσουν τη σήμανση και τις οδηγίες. Παράκληση προς τους συγχωριανούς μας: Κατεβείτε με τα πόδια! Ας μη χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκίνητά μας, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επισκεπτών. Στην επιστροφή θα υπάρχει μεταφορά με αγροτικά αυτοκίνητα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Νεροπατιών από τη Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ., με τη στήριξη του προγράμματος Σημεία Στήριξης - Points of Support Bodossaki Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη».