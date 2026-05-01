Η παιδική παράσταση «Το Γκρούφαλο» στην Καλαμάτα

Η θεατρική παιδική παράσταση «Το Γκρούφαλο», βασισμένη στα ομώνυμα βιβλία των Τζούλια Ντόναλντσον και Αξελ Σέφλερ, παρουσιάζεται στην Καλαμάτα την Κυριακή 3 Μαΐου, στις 11 π.μ. και στη 1 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Η σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία του θεατρικού έγινε το 1999. Το έργο πρωτοανέβηκε στην Αγγλία το 2001. Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά, μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε για το ελληνικό κοινό και παρουσιάζεται σε θέατρα σε καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Η μαγική, μουσική θεατρική παράσταση για παιδιά, βασισμένη στα επιτυχημένα βιβλία, συνεχίζει την περιοδεία της σε πολλές πόλεις του κόσμου, όπως στο West End του Λονδίνου, στο Broadway της Νέας Υόρκης και στο εντυπωσιακό θέατρο Opera House στο Σίδνεϊ. Οι London Times το έχουν χαρακτηρίσει ως ένα «ακαταμάχητα γοητευτικό θεατρικό έργο για παιδιά και οικογένειες».

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενας ποντικός βγήκε βόλτα στο βαθύ, σκοτεινό δάσος… Ψάχνοντας το φουντούκι του, συνάντησε την πονηρή αλεπού, την εκκεντρική κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτι. Θα καταφέρει να σωθεί ο ποντικός από τα πεινασμένα πλάσματα του δάσους, μέσα από την ιστορία του τρομερού Γκρούφαλο; Εξάλλου, δεν υπάρχει Γκρούφαλο – ή μήπως… υπάρχει; Ελάτε να ζήσετε τις περιπέτειες του κλασικού εικονογραφημένου βιβλίου των Τζούλια Ντόναλντσον και Άξελ Σέφλερ, σε αυτή τη μαγική θεατρική διασκευή. Μια τρομακτικά διασκεδαστική παράσταση, γεμάτη γέλιο και μουσική, για παιδιά μέχρι… 80 ετών!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ολίβια Τζέικομπς. Δραματουργική επεξεργασία: Τόμπι Μίτσελ. Μετάφραση / Σκηνοθετική επιμέλεια: Άγγελος Κλωνάρης, Ιωάννα Γεωργαντά. Μουσική/Στίχοι: Τζον Φάιμπερ, Ρόμπιν Πρας, Ολίβια Τζέικομπς και Άντι Σω. Χορογράφος: Μόρακ Κρος. Επιμέλεια Χορογραφιών: Χρήστος Κατίδης. Σχεδιασμός Σκηνικών / Ενδυματολογία: Ισλα Σω. Κατασκευές Σκηνικών: Μαγδαληνή Σίγα. Κατασκευή Κοστουμιών: Νίκος Μηνάς, Ελένη Χασιώτη. Μουσική διδασκαλία: Στελλίνα Βογιατζή. Εγγραφές Studio: Panorama Film Sound. Γραφικά / προσαρμογές: Ρέα Δουφέκα. Video επεξεργασία: Παναγιώτης Πέτρου. Τεχνική υποστήριξη: Μιχάλης Βιδάλης. Παίζουν και τραγουδούν: Νίκος Θάνος: Αφηγητής, Γκρούφαλο. Ιφιγένεια Σταμπουλή: Αλεπού, Κουκουβάγια, Φίδι. Ελισάβετ Νικολαϊδου: Ποντίκι. Μία παραγωγή της Underdog Entertainment σε συνεργασία με την Αγγλική εταιρία θεάτρου Tall Stories UK Gallery.

Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com.