Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»: Προβολή ταινίας για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Η Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια» συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που για το 2026 έχει θέμα «Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο», αναδεικνύοντας τα μουσεία σε σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών και συμβάλλοντας στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Με αφορμή τον εορτασμό, η προβολή της ταινίας «Θεέ μου, τι σου κάναμε;» μάς καλεί να συναντηθούμε τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9.30 μ.μ. στο προαύλιο της Συλλογής, σε έναν χώρο πολιτισμού και μνήμης, για να μιλήσουμε με χιούμορ και τρυφερότητα για ένα από τα πιο ουσιαστικά ζητήματα της εποχής μας: την ανεκτικότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί προτεραιότητα.

ΘΕΕ ΜΟΥ, ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ; – QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?

Ο Κλοντ και η Μαρί Βερνέιγ είναι ένα συντηρητικό ζευγάρι της γαλλικής επαρχίας, καθολικοί, αστοί και αρκετά βέβαιοι για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελαν να εξελιχθεί η ζωή των τεσσάρων θυγατέρων τους. Όμως η πραγματικότητα έχει άλλα σχέδια. Η μία κόρη παντρεύεται έναν μουσουλμάνο, η δεύτερη έναν Εβραίο, η τρίτη έναν Κινέζο. Όταν η τέταρτη ανακοινώνει πως πρόκειται να παντρευτεί έναν καθολικό, οι γονείς πιστεύουν πως επιτέλους τα πράγματα θα γίνουν όπως τα είχαν φανταστεί. Μόνο που και αυτή η προσδοκία θα δοκιμαστεί με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο. Η ταινία χρησιμοποιεί την κωμωδία για να φωτίσει στερεότυπα, προκαταλήψεις και φόβους που συχνά κρύβονται πίσω από την οικογενειακή «κανονικότητα». Με γρήγορους διαλόγους, παρεξηγήσεις και καταστάσεις που ακροβατούν ανάμεσα στο γέλιο και την αμηχανία, μας θυμίζει ότι η αποδοχή δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά καθημερινή πράξη συνύπαρξης. Δεν είναι τυχαίο ότι το «Θεέ μου, τι σου κάναμε;» υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του γαλλικού κινηματογράφου των τελευταίων ετών. Η τεράστια απήχησή της οφείλεται ακριβώς στην ικανότητά της να μετατρέπει ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα σε μια απολαυστική, προσιτή και βαθιά ανθρώπινη κινηματογραφική εμπειρία. Σε μια ημέρα αφιερωμένη στα μουσεία ως ανοιχτούς χώρους πολιτισμού και κοινωνικής συμμετοχής, η επιλογή της ταινίας αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, αναδεικνύοντας το χώρο της Συλλογής σε τόπο συνάντησης ανθρώπων, εμπειριών και ταυτοτήτων. Μια δημοφιλής γαλλική κωμωδία που, πίσω από το ευχάριστο και εξωστρεφές της ύφος, ανοίγει μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να ζούμε μαζί, όχι παρά τις διαφορές μας, αλλά χάρη σε αυτές. *Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ο χώρος της Συλλογής θα παραμείνει ανοιχτός όλη την ημέρα, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Η είσοδος στο χώρο της Συλλογής ολόκληρη την ημέρα καθώς και η προβολή της ταινίας θα είναι ελεύθερη.