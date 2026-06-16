Το έθιμο του Κλήδονα στην πλατεία του Χαρακοπιού

Το λαϊκό έθιμο του Κλήδονα θα αναβιώσει το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην πλατεία του Χαρακοπιού, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί, στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν τα τμήματα παραδοσιακών χορών του συλλόγου με χορευτές όλων των ηλικιών, ενώ θα καούν τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια, θα προσφερθεί παραδοσιακή ριγανάδα και θα ακολουθήσει γλέντι.