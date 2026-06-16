Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας: «Ξαναπαντρεύομαι τη γυναίκα μου» η πρώτη θερινή προβολή

Πρωταγωνιστούν οι Κάρι Γκραντ, Ρόζαλιντ Ράσελ και Ραλφ Μπέλαμι. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές, ενώ η είσοδος για τους νέους κάτω των 18 ετών είναι ελεύθερη. Το «Ξαναπαντρεύομαι τη γυναίκα μου» θεωρείται μία από τις κορυφαίες σκρούμπολ κωμωδίες όλων των εποχών και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα του ρυθμού και της ευφυΐας του Χάουαρντ Χοκς. Βασισμένη στο θεατρικό έργο «The front page» των Μπεν Χεκτ και Τσαρλς ΜακΆρθουρ, η ταινία αποκτά νέα δυναμική μετατρέποντας έναν από τους δύο βασικούς ανδρικούς ρόλους σε γυναικείο.

Η Χίλντι Τζόνσον, μία από τις πιο ικανές ρεπόρτερ του Σικάγου, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία και τον πρώην σύζυγό της, Γουόλτερ Μπερνς, για να ξαναφτιάξει τη ζωή της δίπλα σε έναν ήσυχο ασφαλιστή. Ομως ο Γουόλτερ, αρχισυντάκτης εφημερίδας και αμετανόητος χειριστής, δεν είναι διατεθειμένος να την αφήσει να φύγει. Όταν μια μεγάλη υπόθεση θανατοποινίτη ξεσπά λίγες ώρες πριν από τον γάμο της, η Χίλντι βρίσκεται ξανά στο κέντρο της δημοσιογραφικής δράσης. Ανάμεσα σε τηλεφωνήματα, πολιτικές ίντριγκες και ασταμάτητους διαλόγους, πρέπει να αποφασίσει: θα διαλέξει την ασφάλεια μιας ήρεμης ζωής ή τον χαοτικό κόσμο που ξέρει καλύτερα; Η επιτυχία της ταινίας οφείλεται κυρίως στη μοναδική χημεία ανάμεσα στον Κάρι Γκραντ και τη Ρόζαλιντ Ράσελ. Εκείνος, ως αδίστακτος αλλά ακαταμάχητος εκδότης, κινεί τα νήματα με απίθανη γοητεία.

Εκείνη, ως Χίλντι, δεν είναι απλώς το αντικείμενο του ενδιαφέροντός του, αλλά ισότιμη αντίπαλος: επαγγελματίας, ευφυής, ανεξάρτητη και απολύτως ικανή να σταθεί απέναντί του. Η ταινία έμεινε στην ιστορία για τους αστραπιαίους διαλόγους της, με τους ηθοποιούς να μιλούν ο ένας πάνω στον άλλον, δημιουργώντας έναν ρυθμό σχεδόν μουσικό. Πίσω όμως από την καταιγιστική κωμωδία κρύβεται και ένα αιχμηρό σχόλιο για τον Τύπο, την εξουσία, την πολιτική διαφθορά και τα όρια ανάμεσα στην είδηση και την εκμετάλλευση. Το «Ξαναπαντρεύομαι τη γυναίκα μου» παραμένει μια απολαυστική, αεικίνητη και πανέξυπνη κωμωδία για τον έρωτα, τη δουλειά, τη φιλοδοξία και τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ξεφύγουν ούτε από το πάθος τους ούτε από τον εαυτό τους.