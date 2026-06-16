Κυκλοφόρησε το 167ο τεύχος του περιοδικού «Πάμισος»

Στο τεύχος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παρουσίαση του βιβλίου «Πάντα εκ των υστέρων» του Βασίλη Παναγιωτόπουλου, οι εκδηλώσεις παρουσίασης των βιβλίων «Η εξουσία του κακού» του Θεόδωρου Λιανού στη Μεσσήνη και «Αλγεσίδωρος Ερως» του Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλου στον Ιανό, καθώς και η βραδιά ποίησης με θέμα «Ολο ποιήματα έγραφες» στο Κατσουλίδειο. Παράλληλα, φιλοξενείται το πρώτο μέρος του λαϊκού διηγήματος «Το σιτάρι μας» της Βασιλικής Πατρίκη-Παπουτσή, το ποίημα του Κωνσταντίνου Μισσού, καθώς και συγχαρητήριο αφιέρωμα για τη βράβευση και την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Παναγή Παναγιωτόπουλου.

Το τεύχος περιλαμβάνει επίσης τη συνάντηση των φορέων για την ένταξη της λιτανείας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την εκδήλωση του Δήμου Μεσσήνης «Μεγαλώνοντας με ασφάλεια», τη συμμετοχή του 2ου Γυμνασίου Μεσσήνης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τις εκδηλώσεις θρησκευτικής μουσικής και ύμνων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, καθώς και τον 9ο Μαραθώνιο Δρόμο Μεσσήνης. Το τεύχος είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.