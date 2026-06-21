"Εγώ θα σας τα πω!" τον Αύγουστο στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Η ξεκαρδιστική και αιχμηρή επιθεώρηση "Εγώ θα σας τα πω!" των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, έρχεται στην Καλαμάτα, το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9.15 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο.

Στη σκηνή συναντιούνται ο αγαπημένος Δημήτρης Πιατάς, η μοναδική Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Ζερόμ Καλούτα, η Σύρμω Κεκέ, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Αλέξης Βιδαλάκης και ο Θανάσης Ισιδώρου, σε μια εκρηκτική θεατρική σύμπραξη που συνδυάζει υποκριτική δεξιοτεχνία, μουσικότητα, χορό και αστείρευτη σκηνική ενέργεια. Με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα και θίασο σπουδαίων πρωταγωνιστών, η παράσταση μετατρέπει την ελληνική πραγματικότητα σε ένα ξέφρενο θεατρικό πανηγύρι, όπου η πολιτική, η επικαιρότητα, τα social media, οι εμμονές και οι αντιφάσεις της εποχής μας γίνονται αφορμή για αστείρευτο γέλιο, μουσική και σάτιρα. Λατρεμένοι πρωθυπουργοί, woke agenda, TikTok επικοινωνιακά επιτελεία, «τραμπικοί» πατριώτες, corporate meetings, φαντασμένοι υπουργοί, μια εναλλακτική Eurovision και κάθε λογής ελληνικές παραδοξότητες παρελαύνουν από τη σκηνή σε ένα δίωρο απολαυστικής θεατρικής απογείωσης. Ενα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός που έρχεται να σκορπίσει γέλιο σε κάθε γωνιά της χώρας και να θυμίσει γιατί η επιθεώρηση παραμένει το πιο ζωντανό και αγαπημένο είδος του ελληνικού κοινού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα - Στίχοι τραγουδιών: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης. Πρωτότυπα τραγούδια - Μουσική - Ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης. Σκηνικά - Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού. Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος. Σχεδιασμός φωτισμών: Αποστόλης Κουτσιανικούλης. Φωνητική διδασκαλία: Αποστόλης Ψυχράμης. Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Κορογιαννάκης. Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Αγγελική Πολίτη. Φωτογραφίες - Artwork - Trailer: Χρήστος Συμεωνίδης. Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης (μουσική διεύθυνση, πλήκτρα), Κωστής Πυρένης (κιθάρες), Βαγγέλης Οικονόμου (μπάσο), Δημήτρης Τσόλης (τύμπανα, programming). Παρτιτούρες: Άρης Ζέρβας. Παίζουν: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου. Η γενική είσοδος είναι 24€, ενώ για φοιτητές, ανέργους, ΑμεΑ και άνω των 65 ετών η τιμή διαμορφώνεται στα 20€. Προπώληση εισιτηρίων γίνεται μέσω more.

Λατρεμένοι πρωθυπουργοί, woke agenda, TikTok επικοινωνιακά επιτελεία, «τραμπικοί» πατριώτες, corporate meetings, φαντασμένοι υπουργοί, μια εναλλακτική Eurovision και κάθε λογής ελληνικές παραδοξότητες παρελαύνουν από τη σκηνή σε ένα δίωρο απολαυστικής θεατρικής απογείωσης.

Ένα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός που έρχεται να σκορπίσει γέλιο σε κάθε γωνιά της χώρας και να θυμίσει γιατί η επιθεώρηση παραμένει το πιο ζωντανό και αγαπημένο είδος του ελληνικού κοινού.