Το έθιμο του Κλήδονα αναβίωσε στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Το κοινό καλωσόρισε ο Γιάννης Σταθόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας που διοργάνωσε την εκδήλωση, ενώ ο εκπαιδευτικός Τέλης Γκιουλής αναφέρθηκε στην ιστορία του εθίμου. Το έθιμο του Κλήδονα μεταφέροντας το αμίλητο νερό με τη συνεργασία του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας και τις μαθήτριες της Α' τάξης: Μανώλια Παπαδοπούλου, Νίκη Κανελλοπούλου, Άννα Ζωγοπούλου, Αγγελική Μπούκαλη, Λυδία Αναγνωστοπούλου, Σωτηρία Γεωργιοπούλου.
Το συντονισμό είχαν η Ελένη Δρακουλάκου και Κατερίνα Δρούλια.
Κ.Μπ.