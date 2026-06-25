Το έθιμο του Κλήδονα αναβίωσε στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Το έθιμο του Κλήδονα αναβίωσε το βράδυ της Τρίτης στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας, παρουσία πλήθους κόσμου. Αναψαν φωτιές με μικρούς και μεγάλους να πηδούν πάνω από αυτές, έκαψαν τα μαγιάτικα στεφάνια και γεύτηκαν την παραδοσιακή ριγανάδα ενώ η βραδιά εμπλουτίστηκε με μουσική και χορό.

Το κοινό καλωσόρισε ο Γιάννης Σταθόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας που διοργάνωσε την εκδήλωση, ενώ ο εκπαιδευτικός Τέλης Γκιουλής αναφέρθηκε στην ιστορία του εθίμου. Το έθιμο του Κλήδονα μεταφέροντας το αμίλητο νερό με τη συνεργασία του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας και τις μαθήτριες της Α' τάξης: Μανώλια Παπαδοπούλου, Νίκη Κανελλοπούλου, Άννα Ζωγοπούλου, Αγγελική Μπούκαλη, Λυδία Αναγνωστοπούλου, Σωτηρία Γεωργιοπούλου.

Το συντονισμό είχαν η Ελένη Δρακουλάκου και Κατερίνα Δρούλια.

Κ.Μπ.