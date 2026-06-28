Κινηματογραφικές προβολές στις παραλίες Μεσσήνης και Μπούκας

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από τις 22/07 έως 12/08 στις 9.15 μ.μ.
Το πρόγραμμα ανοίγει την Τετάρτη 22 Ιουλίου με τη ρομαντική ταινία «Περπατώντας στα Σύννεφα» (A Walk in the Clouds, 1995), σε σκηνοθεσία Alfonso Arau. Τη Τετάρτη 29 Ιουλίου ακολουθεί η ελληνική παραγωγή «Εκεί που Ζούμε» (2022) του Σωτήρη Γκορίτσα, μια σύγχρονη ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις και την καθημερινότητα.
Την Τετάρτη 5 Αυγούστου προβάλλεται η αγαπημένη δραμεντί «Ο Αρχάριος» (The Intern, 2015) της Nancy Meyers, ενώ η αυλαία του φεστιβάλ πέφτει την Τετάρτη 12 Αυγούστου με την πολυβραβευμένη ταινία «Γάζα, Αγάπη Μου» (Gaza Mon Amour, 2020) των Tarzan και Arab Nasser, μια τρυφερή ιστορία αγάπης και ελπίδας μέσα στις αντιξοότητες.