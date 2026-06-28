Κινηματογραφικές προβολές στις παραλίες Μεσσήνης και Μπούκας

Η Πλατφόρμα Πολιτισμού Κοιν.Σ.Επ. «Ρέκτης» που δραστηριοποιείται στο Δήμο Μεσσήνης, και ασχολείται με την παραγωγή και διάδοση πολιτιστικού έργου, διοργανώνει για δωδέκατη συνεχή χρονιά το 12ο Open Air Film Festival, με υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές στην παραλία της Μεσσήνης, στη Μπούκα, (απέναντι από το τελωνείο), γεμίζοντας τις καλοκαιρινές βραδιές με κινηματογραφικά αριστουργήματα.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από τις 22/07 έως 12/08 στις 9.15 μ.μ.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Τετάρτη 22 Ιουλίου με τη ρομαντική ταινία «Περπατώντας στα Σύννεφα» (A Walk in the Clouds, 1995), σε σκηνοθεσία Alfonso Arau. Τη Τετάρτη 29 Ιουλίου ακολουθεί η ελληνική παραγωγή «Εκεί που Ζούμε» (2022) του Σωτήρη Γκορίτσα, μια σύγχρονη ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις και την καθημερινότητα.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου προβάλλεται η αγαπημένη δραμεντί «Ο Αρχάριος» (The Intern, 2015) της Nancy Meyers, ενώ η αυλαία του φεστιβάλ πέφτει την Τετάρτη 12 Αυγούστου με την πολυβραβευμένη ταινία «Γάζα, Αγάπη Μου» (Gaza Mon Amour, 2020) των Tarzan και Arab Nasser, μια τρυφερή ιστορία αγάπης και ελπίδας μέσα στις αντιξοότητες.