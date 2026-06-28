«Του Πάνα το Σουραύλι» από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Η παράσταση είναι βασισμένη στην οπερέτα του J.Offenbach «Δάφνις και Χλόη» και υπόσχεται γέλιο, κέφι και ανεμελιά. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026 17:31
«Του Πάνα το Σουραύλι» από το Δημοτικό Ωδείο ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την παράσταση με τίτλο «Του Πάνα το Σουραύλι» θα παρουσιάσει την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 9 μ.μ. η τάξη της μελοδραματικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας.
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