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Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026 17:31

«Του Πάνα το Σουραύλι» από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

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«Του Πάνα το Σουραύλι» από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

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Την παράσταση με τίτλο «Του Πάνα το Σουραύλι» θα παρουσιάσει την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 9 μ.μ. η τάξη της μελοδραματικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Η παράσταση είναι βασισμένη στην οπερέτα του J.Offenbach «Δάφνις και Χλόη» και υπόσχεται γέλιο, κέφι και ανεμελιά. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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