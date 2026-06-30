"Κοίτα με τώρα": Το νέο τραγούδι του "Εισαγγελέα" που στέλνει μήνυμα (βίντεο)

Ακούστε το τραγούδι και δείτε το νέο βίντεο κλιπ:

Πάντως πέρα από την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού, ο Γιώργης Σεντεμέντες διανύει σημαντικές μέρες για τη ζωή του, καθώς στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις συγκέντρωσε 18.125 μόρια, επίδοση που φαίνεται να του εξασφαλίζει πρόσβαση στο όνειρό του, τη Νομική Αθήνας.

Μιλώντας προ ημερών στην "Ε" σχολίασε πως ήταν σαφώς μια δύσκολη χρονιά, όπως για κάθε μαθητή, λόγω της ύλης και της πίεσης που δημιουργεί το άγχος. Ωστόσο, όπως είπε, με πολύ καλή συνεργασία με τους καθηγητές του σχολείου και του φροντιστηρίου, αλλά και με θέληση να πετύχει αυτό που ονειρευόταν από μικρό παιδί, κατάφερε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, να διαβάσει και να κάνει αυτό που ήθελε με μεράκι, πηγαίνοντας με χαμόγελο σε κάθε μάθημα. Για τους καθηγητές του ανέφερε πως τους χρωστά πολλά, καθώς στάθηκαν καθοριστικοί μέσα από τον λόγο και τη σκέψη τους. «Έβλεπα αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία με ευχαρίστηση, και αυτός ήταν ο μεγαλύτερος συντελεστής για να καταφέρω τον στόχο μου», επισήμανε, ξεχωρίζοντας τα Αρχαία ως δύσκολο μάθημα. Για την κοινή σύμπραξη μουσικής και μαθημάτων, σχολίασε πως κατάφερε να τη φέρει εις πέρας έχοντας αγάπη γι’ αυτό που έκανε, ενώ παράλληλα έπαιζε και ποδόσφαιρο. Αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας, μάλιστα, εν μέσω διαβάσματος, είναι το γεγονός πως την ερχόμενη Τρίτη θα κυκλοφορήσει νέο βίντεο κλιπ, ένα τραγούδι-μήνυμα απέναντι σε όσους δεν πίστεψαν στον ίδιο. «Μην επιτρέψουμε ποτέ σε κανέναν να γελάσει με τα όνειρά μας» είναι το μότο του, το οποίο αποτελεί και το νόημα του τραγουδιού, ως μια απάντηση σε όσους δεν στάθηκαν δίπλα του, αλλά απέναντί του.