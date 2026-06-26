Πανελλήνιες 2026: Χαµόγελα και όνειρα για τη φοιτητική ζωή - Μεσσήνιοι μαθητές με υψηλές επιδόσεις μιλούν στην "Ε"

Μετά από μήνες πίεσης, συστηματικού διαβάσματος, άγχους αλλά και προσωπικών θυσιών, οι φετινοί επιτυχόντες ετοιμάζονται πλέον να απολαύσουν το καλοκαίρι τους, πριν ανοίξει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους.

Μιλώντας στην “Ε” για την εμπειρία τους, αναφέρθηκαν στις σχολές που στοχεύουν να δηλώσουν, στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, στα μαθήματα που τους προβλημάτισαν περισσότερο, αλλά και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους σε αυτή τη διαδρομή.

Ρεπορτάζ: Τάσος Ανδρικόπουλος, Kώστας Μπούρας

2ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Η Άννα Λέκκα, με βαθμολογία 19.240, βρίσκεται με το... ενάμιση πόδι στην Ιατρική Αθηνών, η οποία αποτελεί τον πρώτο της στόχο. Όπως ανέφερε, η χρονιά ήταν δύσκολη και πιεστική, καθώς το πρόγραμμά της είχε επικεντρωθεί στο διάβασμα, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για βόλτες και ξεκούραση. Η Άννα δήλωσε ευχαριστημένη από τη βαθμολογία της, χαρακτηρίζοντάς την αποτέλεσμα των κόπων της εδώ και 1,5 χρόνο. Στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των καθηγητών της, ειδικά στην Έκθεση, όπου κατάφερε να γράψει 18,1. Πλέον έχει χρόνο να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα, απολαμβάνοντας ένα ευχάριστο καλοκαίρι μέχρι να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της ζωής της. Έχει αρχίσει ξανά να ασχολείται με τη μουσική, τα εξωσχολικά βιβλία και ειδικά τη λογοτεχνία, ενώ θέλει να χαρεί και τις βόλτες της, καθώς, όπως είπε, η Καλαμάτα είναι μια πολύ όμορφη πόλη. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη στήριξη, καθώς το κλίμα στο σπίτι ήταν ευνοϊκό για διάβασμα, τους φίλους μου και όσους ήταν γύρω μου», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Δαρβίρας, με 19.200 μόρια, εξετάζει διάφορες σχολές που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό του, εστιάζοντας στις Πολυτεχνικές και σε κάποιες Θεωρητικές. Ο ίδιος περιέγραψε τη χρονιά ως δύσκολη, καθώς απαιτούσε πολύ διάβασμα, ωστόσο το αποτέλεσμα τον δικαίωσε. Όπως είπε, δεν ακολούθησε συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά έβλεπε μέρα με τη μέρα ποιο ήταν το διάβασμα που έπρεπε να κάνει, προσαρμοζόμενος στις ανάγκες. Για τις Πανελλαδικές ανέφερε πως δεν ήταν όλα τα μαθήματα εύκολα, ξεχωρίζοντας τη Χημεία και τα Μαθηματικά ως τα πιο δύσκολα. Πλέον θα ήθελε να κάνει περισσότερες βόλτες με το ποδήλατο και να χαρεί τη θάλασσα το καλοκαίρι. Κλείνοντας, ευχαρίστησε την οικογένειά του και τους καθηγητές του από το φροντιστήριο και το σχολείο.

Η Σοφία Νταβέα, με 18.990 μόρια, βρίσκεται ανάμεσα στην Οδοντιατρική και την Ιατρική σχετικά με τη σχολή που θα δηλώσει ως πρώτη, εστιάζοντας στην Αθήνα. Όπως είπε, ξεκίνησε τη συστηματική της προετοιμασία από τη Β’ Λυκείου, καταφέρνοντας τον στόχο της μέσα από προσπάθεια και κούραση. Για τα μαθήματα των Πανελλαδικών παρατήρησε πως τη δυσκόλεψε περισσότερο η Βιολογία, ωστόσο ο βαθμός της και σε αυτό το μάθημα την ικανοποίησε. Λόγω του διαβάσματος είχε αφήσει στην άκρη τη μουσική τα τελευταία χρόνια, ενώ σκοπεύει να επιστρέψει και στον αθλητισμό, στην κολύμβηση ή στον στίβο. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου και την οικογένειά μου για τη στήριξη, καθώς και τους φίλους μου», πρόσθεσε.

4ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Ο Περσέας Δημητρούλιας, με 18.885 μόρια, θα ήθελε να εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο ίδιος είχε ως στόχο να μην παρεκκλίνει από την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, ακολουθώντας την με συνέπεια. Για τα μαθήματα των Πανελλαδικών χαρακτήρισε απρόβλεπτο το μάθημα της Γλώσσας, έχοντας δουλέψει αρκετά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ώστε να καταφέρει τον στόχο του. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους καθηγητές του και το οικογενειακό του περιβάλλον για τη βοήθεια και τη στήριξη.

Η Θάλεια Πανταζή, με 18.875 μόρια, προσανατολίζεται να δηλώσει ως πρώτη επιλογή κάποια από τις Ιατρικές σχολές. Για τη σχολική χρονιά μίλησε για μια αναμενόμενα απαιτητική διαδικασία, η οποία είχε δυσκολίες και άγχος, το οποίο κατάφερε να διαχειριστεί. Η ίδια στάθηκε στη ρουτίνα του διαβάσματος, την οποία έφερε εις πέρας χάρη στη βοήθεια των καθηγητών της στο σχολείο και στο φροντιστήριο, όπως και με τη συνδρομή της οικογένειάς της και της παρέας της. Παράλληλα, ανέφερε πως μπόρεσε να διαχειριστεί καλύτερα τη διαδικασία της πίεσης, καθώς έχει αποκτήσει πτυχίο στο πιάνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο Γιώργος Γεωργούλιας του Κωνσταντίνου, με 18.725 μόρια, βρίσκεται πολύ κοντά στο όνειρό του να σπουδάσει στη Νομική Αθηνών. Ο ίδιος παρατήρησε πως με συστηματικό διάβασμα και υπομονή κατάφερε να πετύχει τον στόχο του, ενώ ευχαρίστησε την οικογένειά του και τους καθηγητές του για τη στήριξη.

Η Παναγιώτα Οικονομάκου, με βαθμολογία 18.400 μόρια, έχει ως στόχο να περάσει στην Ιατρική Πατρών, επιλογή που είναι εφικτή και με δεδομένες τις περσινές βάσεις. Η ίδια έκανε λόγο για μια απαιτητική σχολική χρονιά, λόγω της μεγάλης ύλης και της δυσκολίας των μαθημάτων. «Ευτυχώς, στην περίπτωσή μου υπήρχε στήριξη από τους καθηγητές στο σχολείο μου, στο φροντιστήριό μου και από την οικογένειά μου, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα ευχάριστο αποτέλεσμα», σχολίασε. Για τα μαθήματα των Πανελλαδικών ξεχώρισε περισσότερο ως προς τη δυσκολία τη Χημεία. Η ίδια ασχολούνταν με τη μουσική, παίζοντας κιθάρα και πιάνο, ενώ έκανε και ιστιοπλοΐα, την οποία θα ξαναρχίσει.

Η Δέσποινα Αθανασοπούλου, με 18.260 μόρια, επιθυμεί να εισαχθεί στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας στη συνέχεια στο μυαλό της και άλλες επιλογές, όπως τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή την Πληροφορική. Η ίδια περιέγραψε τη χρονιά ως πιεστική, ωστόσο από τον Φεβρουάριο και μετά τα πράγματα εξισορροπήθηκαν και ήταν πιο ήρεμη. Για τα μαθήματα των Πανελλαδικών και τη δυσκολία τους στάθηκε περισσότερο στην Πληροφορική, παρατηρώντας μια γενικότερη ισορροπία στα υπόλοιπα. Στην Οικονομία μάλιστα έγραψε 20! Από εδώ και πέρα θα ήθελε να επιστρέψει στο γυμναστήριο και να χαρεί το καλοκαίρι με μπάνια και βόλτες. Η ίδια ευχαρίστησε τους γονείς της για τη στήριξη, τους φίλους και τις φίλες της, καθώς και όλους τους καθηγητές της, λέγοντας πως χωρίς εκείνους δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει.

Ο Δημοσθένης Λυκοτραφίτης, με 18.100 μόρια, έχει ως στόχο να περάσει στη Νομική Αθηνών, επιλογή που είναι εφικτή σε σχέση με τις περσινές βάσεις. Όπως είπε, η χρονιά είχε δυσκολίες, τονίζοντας πως οι Πανελλαδικές είναι για όλους τους μαθητές μια σύνθετη διαδικασία με πολλά σκαμπανεβάσματα. Ο ίδιος στάθηκε στην καλή διαχείριση της ψυχολογίας, η οποία τον βοήθησε να καταφέρει τη βαθμολογία που προσδοκούσε. Για τα μαθήματα των Πανελλαδικών στα οποία βρήκε δυσκολίες, αναφέρθηκε στα Αρχαία και ειδικότερα στο Άγνωστο, λέγοντας πως ήταν πιο απαιτητικό σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα, παρατήρησε πως και η Ιστορία είχε θέματα που δεν ήταν αναμενόμενα, ενώ στη Γλώσσα περίμενε καλύτερη βαθμολογία. Σχετικά με τα χόμπι του, όπως το γυμναστήριο, προσπάθησε να μην τα αφήσει πίσω, λέγοντας πως σε διαφορετική περίπτωση είναι πιθανό ο μαθητής να «πνιγεί» στην καθημερινότητα. Όπως τόνισε, οι ασχολίες ανανεώνουν τη σκέψη εν μέσω διαβάσματος. Ο ίδιος σκοπεύει να μείνει με τον αδερφό του, ο οποίος ζει ήδη στην Αθήνα, ευχαριστώντας συνολικά για τη μαθητική του πορεία τους φιλολόγους του, αλλά και γενικότερα όλους τους καθηγητές του για την υποστήριξη. Όπως σχολίασε, πέρα από τους φροντιστές, το σχολείο του ήταν καθοριστικό για την πορεία του.

Με 18.100 μόρια, η Ιωάννα Πετροπούλου προσανατολίζεται ανάμεσα στην Οδοντιατρική και την Ιατρική στην Αθήνα. Για τη σχολική χρονιά παρατήρησε πως είχε αρκετές δυσκολίες σε όλα τα μαθήματα, καθώς δεν είχε συνηθίσει σε τόσο εντατικό διάβασμα όπως αυτό της φετινής χρονιάς. Παράλληλα, σχολίασε πως τα φετινά θέματα στις Πανελλαδικές ήταν απαιτητικά, όπως στη Βιολογία, λέγοντας πως δεν πίστευε ότι θα είχε γράψει τόσο καλά, ωστόσο όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Από εδώ και πέρα θα ήθελε να ξεκουραστεί και να κάνει βόλτες με την παρέα της, απολαμβάνοντας απλά καθημερινά πράγματα που της είχαν λείψει λόγω της σχολικής χρονιάς. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές και τους γονείς μου που με στήριξαν πολύ, καθώς είναι πολύ σημαντικό το γύρω περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό και να δίνει δύναμη», ανέφερε.

Η Αναστασία Αποστολοπούλου, με 18.000 μόρια, προσανατολίζεται να δηλώσει ως πρώτη επιλογή κάποια σχολή ανάμεσα στη Νομική και την Ψυχολογία. Για τη σχολική χρονιά σημείωσε πως ήταν δύσκολη και με άγχος, το οποίο ήταν δύσκολο να διαχειριστεί. Υπήρχε επίσης πίεση εν μέσω απαιτητικού διαβάσματος, ωστόσο με πρόγραμμα οι κόποι της ανταμείφθηκαν. Ως προς τα μαθήματα των Πανελλαδικών, τη δυσκόλεψαν περισσότερο τα Αρχαία, τα οποία όμως ήταν αυτά που της έδωσαν καλή βαθμολογία. Από εδώ και πέρα θα ήθελε να ξεκουραστεί, ενώ σκοπεύει να επιστρέψει στο γυμναστήριο, το οποίο είχε αφήσει λόγω του διαβάσματος. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια που μου έκανε ιδιαίτερα, τους γονείς μου και τις καθηγήτριες των φιλολογικών του σχολείου», πρόσθεσε.

Η Βασιλική Κασιδάκη, με 17.725 μόρια, σκοπεύει να δηλώσει ως πρώτη επιλογή τη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Για τη χρονιά που πέρασε σημείωσε πως είχε τις δυσκολίες της, λέγοντας πως τα θέματα που έπεσαν ήταν απαιτητικά, ειδικά στα Μαθηματικά και την Οικονομία, λόγω της διαφορετικής τους διατύπωσης. Ωστόσο, με τη σωστή προετοιμασία των καθηγητών της τα κατάφερε, νιώθοντας δικαιωμένη από το αποτέλεσμα. Η ίδια ανέφερε πως δεν είχε αφήσει τις ασχολίες της, καθώς πήγαινε γυμναστήριο, κάτι που τη βοήθησε να ανταπεξέλθει. Θέλησε ακόμη να ευχαριστήσει τους γονείς της για τη στήριξη.

Με 17.450 μόρια, η Χαρίκλεια Λαμπρινούδη τείνει να δηλώσει ως πρώτη επιλογή τη σχολή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για τη σχολική χρονιά σχολίασε πως υπήρχε πίεση, ωστόσο προσπάθησε να έχει μια ισορροπία, διαβάζοντας αλλά και βγαίνοντας έξω. Για τα μαθήματα ανέφερε πως η Έκθεση τη δυσκόλεψε περισσότερο, ενώ στα υπόλοιπα δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Με περισσότερο ελεύθερο χρόνο πλέον, επιθυμεί να επιστρέψει στις τέχνες, όπως στη ζωγραφική, αλλά και στη γυμναστική. Για την πορεία της θέλησε να ευχαριστήσει τη φίλη της, το αγόρι της, τους γονείς της, την αδερφή της και τους καθηγητές της.

5ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Ο Γιώργος Σεντεμέντες, γνωστός στο μουσικό στερέωμα ως «Εισαγγελέας», πέρα από τη μέχρι στιγμής σημαντική του πορεία ως καλλιτέχνης, έχοντας πολλές επιτυχίες από τα 14 του, ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του ως νομικός. Με 18.125 μόρια, επιθυμεί να εισαχθεί στη Νομική Αθηνών. Ο ίδιος σχολίασε πως ήταν σαφώς μια δύσκολη χρονιά, όπως για κάθε μαθητή, λόγω της ύλης και της πίεσης που δημιουργεί το άγχος. Ωστόσο, όπως είπε, με πολύ καλή συνεργασία με τους καθηγητές του σχολείου και του φροντιστηρίου, αλλά και με θέληση να πετύχει αυτό που ονειρευόταν από μικρό παιδί, κατάφερε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, να διαβάσει και να κάνει αυτό που ήθελε με μεράκι, πηγαίνοντας με χαμόγελο σε κάθε μάθημα. Για τους καθηγητές του ανέφερε πως τους χρωστά πολλά, καθώς στάθηκαν καθοριστικοί μέσα από τον λόγο και τη σκέψη τους. «Έβλεπα αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία με ευχαρίστηση, και αυτός ήταν ο μεγαλύτερος συντελεστής για να καταφέρω τον στόχο μου», επισήμανε, ξεχωρίζοντας τα Αρχαία ως δύσκολο μάθημα. Για την κοινή σύμπραξη μουσικής και μαθημάτων, σχολίασε πως κατάφερε να τη φέρει εις πέρας έχοντας αγάπη γι’ αυτό που έκανε, ενώ παράλληλα έπαιζε και ποδόσφαιρο. Αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας, μάλιστα, εν μέσω διαβάσματος, είναι το γεγονός πως την ερχόμενη Τρίτη θα κυκλοφορήσει νέο βίντεο κλιπ, ένα τραγούδι-μήνυμα απέναντι σε όσους δεν πίστεψαν στον ίδιο. «Μην επιτρέψουμε ποτέ σε κανέναν να γελάσει με τα όνειρά μας» είναι το μότο του, το οποίο αποτελεί και το νόημα του τραγουδιού, ως μια απάντηση σε όσους δεν στάθηκαν δίπλα του, αλλά απέναντί του.

Ο Βασίλης Κωνσταντινίδης συγκέντρωσε 16.500 μόρια και δήλωσε πως θέλει να περάσει στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σχολική χρονιά ιδιαίτερη, καθώς είχε διάφορα σκαμπανεβάσματα τόσο στην ψυχολογία όσο και στα αποθέματα, εν μέσω του φόρτου της χρονιάς. «Σε κάθε περίπτωση είναι μια χρονιά που δημιουργούνται αναμνήσεις, δοκιμάζεις τον εαυτό σου, μοχθείς γι’ αυτό που θέλεις να πετύχεις και στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ πως άξιζε αυτή η χρονιά», σημείωσε, λέγοντας πως τον δυσκόλεψε περισσότερο η Χημεία. Από εδώ και πέρα θα ήθελε να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, να χαρεί το μπάσκετ με τους φίλους του, αλλά και να χαλαρώσει μέχρι το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο και στο σχολείο που με βοήθησαν στα δύσκολα, δίνοντάς μου ψυχολογική δύναμη», συμπλήρωσε.

Ο Δημήτρης Πατικόπουλος, με 16.350 μόρια, στοχεύει στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ο ίδιος παρατήρησε πως ήταν μια χρονιά διαφορετική από τις προηγούμενες, με περισσότερη πίεση και απαιτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, με τη βοήθεια των καθηγητών, των γονέων και των φίλων του, ξεπέρασε τις δυσκολίες και κατάφερε να ανταποκριθεί στον στόχο του. Ως προς τις Πανελλαδικές, δυσκολεύτηκε περισσότερο στα Μαθηματικά, ωστόσο τα υπόλοιπα μαθήματα τον κράτησαν σε ένα καλό επίπεδο. Από εδώ και πέρα θα ήθελε να επιστρέψει στο αγαπημένο του άθλημα, την ιστιοπλοΐα, δηλώνοντας την επιθυμία να το συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια της ζωής του.

Η Ελένη Γεωργακοπούλου, με 15.500 μόρια και αναμένοντας τη βαθμολογία των Αγγλικών, τείνει αρχικά να δηλώσει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Για τη σχολική χρονιά έκανε λόγο για ένα καλό διάστημα, το οποίο της άρεσε, παρατηρώντας πως υπήρχε ωραίο κλίμα στο σχολείο. Σε ορισμένα μαθήματα του 4ου Πεδίου υπήρξαν δυσκολίες, με την ίδια να ξεχωρίζει την Οικονομία. Παράλληλα, έκανε παραδοσιακούς χορούς, χόμπι στο οποίο σκοπεύει να επιστρέψει. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τους καθηγητές που με βοήθησαν και στάθηκαν δίπλα μου σε όλες τις δυσκολίες», επεσήμανε.

ΓΕΛ Φιλιατρών

Η Παναγιώτα Τσάφου με 17.800 μόρια τόνισε « Στοχεύω σε σχολή οικονομικών επιστημών. Αισθάνομαι πολύ καλά, είμαι ανακουφισμένη. Επέλεξα τη σχολή γιατί είναι αυτό που θέλω έχω κάνει και επαγγελματικό προσανατολισμό και είναι πιστεύω η σχολή που θα μου προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στο μέλλον.»

Η Γεωργία Κυριακή Αλεξανδροπούλου με 17.720 μόρια ανέφερε «πρώτη μου επιλογή είναι το οικονομικό τμήμα στην ΑΣΟΕ. Μου αρέσει να ασχοληθώ με τα οικονομικά μου αρέσει ιδιαίτερα αυτός ο κλάδος είναι κάτι που το σκεφτόμουν από πολύ μικρή και φαντάζομαι το μέλλον μου να ακολουθώ αυτό το επάγγελμα. Το πιο δύσκολο μέσα στη χρονιά ήταν το ψυχολογικό κομμάτι περισσότερο , η πίεση και το άγχος , αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς προσπαθούσα να διαχειριστώ και το άγχος μου και την ύλη.»

Ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος με 16.310 μόρια σημείωσε «Υπάρχουν πολλές Σχολές που μου αρέσουν όπως Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, τέτοιου είδους σχολές. Αισθάνομαι ωραία, ευχαριστημένος γιατί οι κόποι μου ανταμείφθηκαν. Το δύσκολο ήταν να βρεις ένα πρόγραμμα διαβάσματος και όχι μόνο, για να μπορείς να κάνεις και το διάβασμα, και το γυμναστήριό που είχα μέσα, το πάλεψα, είχα τους φίλους μου εκεί και πέρναγα ωραία και μόλις πας στο σπίτι να διαβάσεις γίνεται πολύ πιο αποτελεσματικό. Η δυσκολία είναι ένα υποκειμενικό πράγμα. Εγώ τα βρήκα δύσκολα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Να είμαστε καλά και να έχουμε υγεία».

Η Χαραλαμπία – Μαρία Λατάνη, με 16.200 μόρια ανάφερε «Η σχολή που θέλω είναι Ψυχολογία. Το ήθελα από καιρό να περάσω σε αυτό και πιστεύω πως το έχω καταφέρει. Η διαδικασία των Πανελλαδικών είναι μια δύσκολη και ψυχοφθόρα διαδικασία αλλά πιστεύω πως αξίζει το μετέπειτα που θα ακολουθήσει. Από μικρή μου άρεσε να βοηθάω τον κόσμο, τους φίλους μου, να ξεπεράσουν τα διάφορα προβλήματά τους και το έψαξα κιόλας λίγο και κατέληξα σε αυτό, στην ψυχολογία».

ΓΕΛ Γαργαλιάνων

Η Δήμητρα Δέσποινα Αλεξανδρή με 19.910 μόρια και μέση βαθμολογία 18,25 τόνισε «Είμαι στο πεδίο υγείας, έγραψα στη Βιολογία 18,5, χημεία 18,5, φυσική 19,3 και έκθεση 16,7. Θέλω να περάσω Φαρμακευτική στην Πάτρα, μου άρεσε από μικρή, αυτό είχα στόχο. Περνάω και Ιατρική αλλά θα πάω Φαρμακευτική. Για την επίτευξη του στόχου συντέλεσαν το πολύ διάβασμα και η θέληση, ήταν δύσκολα, αλλά όλα καλά, είχα ένα στόχο και τον πέτυχα.»

Ο Μαριγκλέν Μπρέγκου με 18,600 μέσο όρο και 18.890 μόρια σημείωσε «ήμουν στη θετική κατεύθυνση και θα ήθελα να περάσω στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ήταν ένα επάγγελμα που το αναζητούσα από μικρός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γι’ αυτή την προσπάθεια, τους καθηγητές μου που στάθηκαν κοντά μου σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Θέλω να πω ότι οι βαθμοί είναι συνάρτηση του κόπου μας, όσο περισσότερο επιδιώκουμε να τους πετύχουμε, τόσο υψηλότερα θα φτάσουμε. Από μικρός ήταν ένα πάθος μου άρεσαν τα ηλεκτρολογικά και αισθάνομαι πολύ δικαιωμένος γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο εγώ αλλά και πολλά παιδιά, προσπαθούσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο».

Η Παναγιώτα Μπουγά, με 18.050 μόρια με μέσο όρο 18,05 τόνισε «Είμαι πολύ χαρούμενη. Στοχεύω στη Νομική και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι το να κρίνω και πιο πολύ το δικαστικό. Ελπίζω να είναι το σωστό, που μου ταιριάζει. Οι Πανελλήνιες ήταν ωραία διαδικασία, ομολογώ ότι δεν ήμουν τόσο αγχωμένη, δηλαδή ήταν περισσότερο αγχωτική διαδικασία οι ενδοσχολικές. Πιστεύω ότι το κλειδί για να πετύχει κάποιος στις Πανελλήνιες είναι να μην αγχώνεται, να πηγαίνει χαλαρά γιατί είναι απλά μια εξέταση. Δεν είναι κάτι που κρίνει τη ζωή, είναι κάτι που πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά με καθαρό μυαλό, θα πω. Η προετοιμασία ήταν απαιτητική όμως όταν έχουμε στόχους πρέπει να είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι σ’ αυτούς και έτσι θα πετύχουμε».

Η Αναστασία Γκόνη με 17.500 μόρια ανέφερε «θέλω να περάσω Ψυχολογία στη Θεσσαλονίκη. Νιώθω ανακούφιση τώρα που βγήκαν οι βαθμοί, χαίρομαι πάρα πολύ. Εκεί υπολόγιζα γενικά, θέλω την Ψυχολογία αρκετά χρόνια και με ελκύει αυτός ο κλάδος. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραία η φοιτητική ζωή».

ΓΕΛ Κυπαρισσίας

Ο Αθανάσιος Δημητρακόπουλος με 18,8 μέσο όρο βαθμολογίας και 18980 μόρια σημείωσε «Είμαι πολύ χαρούμενος καθώς έχω πετύχει το στόχο μου και μπαίνω στη σχολή που θέλω στο ΕΜΠ που είναι ηλεκτρολόγων μηχανικών. Και εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά έχουμε ρίξει πολύ αγώνα και χαίρομαι που είχα ένα καλό αποτέλεσμα. Οι πανελλαδικές είναι μια δύσκολη διαδικασία , δεν είναι ένας αγώνας εκείνης της στιγμής , απαιτεί πολύ καλή προετοιμασία και μια συνεχή προσπάθεια. Η σχολή που έχω επιλέξει είναι μια σχολή που μου αρέσει.»

Ο Κωνσταντίνος Τσάλτας με 18.545 μόρια και βαθμό 18,25 τόνισε «Ο στόχος μου είναι φαρμακευτική στη Πάτρα , γενικά σαν στόχο είναι να δω όλες τις σχολές μπροστά στο μηχανογραφικό. Αυτό που με δυσκόλεψε ήταν η έκθεση. Είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα ειδικά με τη βιολογία.»

Η Άννα Κράουτσιουκ με βαθμολογία 18,23 και 18.480 μόρια ανέφερε «Είμαι πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη είναι δικαίωση για τον αγώνα μου καθώς έδινα για δεύτερη χρονιά. Θέλω να περάσω ιατρική , Θεσσαλονίκη πρώτη επιλογή , αλλά σίγουρα πιάνω το στόχο μου που είναι η ιατρική. Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο ήταν το άγχος που είχα επειδή έδινα για δεύτερη χρονιά και δεν είχα περιθώριο για αποτυχία , όμως όλα πήγαν καλά. Νοιώθω δικαιωμένη για την προσπάθεια μου.»

Η Λαμπρινή Βυρίνη έχοντας συγκεντρώσει 18.360 μόρια με βαθμολογία 18,13 υπογράμμισε «Είμαι ευχαριστημένη , ήξερα περίπου πως είχα γράψει και έτσι δεν είχα αγωνία. Θέλω ιατρική , δεν έχω συγκεκριμένη πόλη , όπου περάσω, πιστεύω ότι θα περάσω. Θέλω ιατρική γιατί πάντα μου άρεσε να βοηθάω τον κόσμο και οι επιστήμες για το ανθρώπινο σώμα , για αυτό νομίζω είναι ιδανική σχολή για εμένα. Αυτό που χρειάζεται στις εξετάσεις είναι ψυχραιμία , συνέπεια και επιμονή.»

Ο Ορέστης Παναγιώτης Σταυρομήτρος με 17,95 και 18.258 μόρια τόνισε «στοχεύω για ηλεκτρολόγος μηχανικός , αρχικός στόχος είναι το Μετσόβιο , αλλά ότι προκύψει. Οι εξετάσεις θέλουν , διάβασμα , συνέπεια και κόπο. Την βαθμολογία μου την περίμενα , ίσως λίγο πιο ψηλά, δεν έπεσα πολύ έξω όλα μια χαρά , τώρα πλέον πάμε για μπάνιο. Έχω βάλει στόχο τη συγκεκριμένη σχολή καθώς έχω αρκετούς γνωστούς που έχουν πάει μου έχουν πει ότι είναι δύσκολη αλλά πολύ καλή στο τέλος και καλή επαγγελματικής αποκατάσταση.»

Το ρεπορτάζ της “Ε” θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Αν κάποιος γονέας, απόφοιτος ή εκπαιδευτικός θέλει να συμπεριληφθεί η επιτυχία δικού του επιτυχόντα στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με την “Ε” στο eleLlm@gmail.com ή να καλέσει στο 6979047976.