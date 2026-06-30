Εκδήλωση της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας: “Από την Αμερική μέχρι την Παλαιστίνη. Η οργάνωση των εργατικών αγώνων”

Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα “Από την Αμερική μέχρι την Παλαιστίνη. Η οργάνωση των εργατικών αγώνων”, οργανώνει η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, στο πάρκο του “Πανελληνίου”, στο λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, μετά την ολοκλήρωση του 15ου Αντιρατσιστικού Αντιφασιστικού Φεστιβάλ Καλαμάτας, η Αντιφασιστική Κίνηση συζητά για την οργάνωση των εργατικών αγώνων απέναντι στην εκμετάλλευση, τον πόλεμο και την αποικιοκρατία από το κέντρο του καπιταλισμού, την Αμερική ως το επίκεντρο της επίθεσης του ιμπεριαλισμού, την Παλαιστίνη.

Με τους: α) Chris Smalls, ιδρυτή του σωματείου εργαζομένων της Amazon (Amazon Labor Union) και ηγετική μορφή των εργατικών διεκδικήσεων στις ΗΠΑ αλλά και της διεθνιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των καταπιεσμένων. β) Riccardo Petrarolo, μέλος του Εθνικού Συντονιστικού της Ένωσης Σωματείων Βάσης (USB) στα λιμάνια της Ιταλίας, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις μεγάλες απεργίες των λιμενεργατών ενάντια στα φορτία της γενοκτονίας του λαού της Παλαιστίνης αλλά και στην διεθνοποίηση της οργάνωσης των εργατικών αγώνων ενάντια στον πόλεμο. γ) Αντώνη Νταλακογεώργο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με την μεγάλη ιστορία στις απεργίες και στην οργάνωση των αγώνων των ναυτεργατών σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης.

“Υ.Γ. Και οι τρεις ομιλητές θα είναι μαζί μας στην Καλαμάτα και θα υπάρχει διερμηνεία στα αγγλικά και τα ιταλικά”, καταλήγει η ανακοίνωση.