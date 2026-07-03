Απόψε στην Τερψιθέα η γιορτή καρπουζιού

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας, είναι αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της τοπικής παραγωγής και της αγροτικής παράδοσης, ενώ φιλοδοξεί να αναδείξει την αξία του τριφυλιακού καρπουζιού, μέσα από ενημερωτικές εισηγήσεις, γευστικές εμπειρίες και ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες και ανθρώπους της παραγωγής:

Παρασκευόπουλο Αντώνη, γεωπόνο και τ. διευθυντή ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Συγριμή Νικόλαο, Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κοροβίλα Άγγελο, παραγωγό και πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών.

Ανδρουτσή Στέφανο, Κλινικό Διαιτολόγο – Διατροφολόγο.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν κέρασμα φρέσκου καρπουζιού, να ενημερωθούν για την καλλιέργεια, την παραγωγή και τη διατροφική του αξία, ενώ η βραδιά θα συνεχιστεί με παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα «Τρυγόνια», καθώς και λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στον χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητά και ποτά για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.

Ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τερψιθέας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή γιορτή, να τιμήσουν τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής και να στηρίξουν ένα προϊόν που αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική οικονομία και την ταυτότητα της Τριφυλίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Τριφυλίας.