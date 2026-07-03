Επετειακή  εκδήλωση στους Γαργαλιάνους για τον Τέλλο Άγρα

Επετειακή εκδήλωση για τον ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα Σαράντο Αγαπηνό – Τέλλο Άγρα, καταγόμενο από τους Γαργαλιάνους διοργανώνει ο Δήμος Τριφυλίας αυτή τη Κυριακή 5 Ιουλίου.

Η εκδήλωση θα γίνει στους Γαργαλιάνους και σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 8:15 μ.μ. θα γίνει παράταξη των σημαιών των σχολείων της πόλεως, της Δημοτικής Φιλαρμονικής Γαργαλιάνων και των χορευτικών τμημάτων του Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Γαργαλιάνων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων το χώρο του Ανδριάντα του Ήρωα.

Στις 8:35 μ.μ. θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομο. Κατάθεση στεφάνων. Τήρηση ενός λεπτού σιγής αι ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στις 9 μ.μ. παρέλαση των σημαιών των σχολείων, της Δημοτικής Φιλαρμονικής Γαργαλιάνων και των Χορευτικών Τμημάτων των Συλλόγων και μετάβαση των προσκεκλημένων στο χώρο της κεντρικής πλατείας.

Εκεί θα γίνουν χαιρετισμοί από τον δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη και τον δήμαρχο Εδεσσας ωάννη Τσεπκεντζή, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «Η γένεση και εξέλιξη του ακεδονικού ζητήματος από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου» από το Δημήτριο Παπανδρέου, πρέσβη, Ιστορικό και συγγραφέα.

Θα ακολουθήσει παράσταση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα των Συλλόγων.

Κ.Μπ.