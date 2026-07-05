Αντίστροφη μέτρηση για το 2ο Street Food Festival Καλαμάτας

Το 2ο Street Food Festival Καλαμάτας έρχεται από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Δυτική Παραλία, προσκαλώντας το κοινό σε ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική και διασκέδαση.

Street food από διάφορες χώρες, food trucks, τοπικές γαστρονομικές προτάσεις, cocktail bars και παράλληλες δράσεις για όλες τις ηλικίες συνθέτουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Κάθε βράδυ, στις 8.30 μ.μ., θα πραγματοποιούνται συναυλίες: Την Παρασκευή 17/7 εμφανίζονται οι Alcatrash και οι Kalampanta, το Σάββατο 18/7 ο Λεωνίδας Μπαλάφας με τους Ακροβάτες και την Κυριακή 19/7 τα Υπόγεια Ρεύματα. Οι ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ θα είναι από τις 6:30 μ.μ. έως τη 1 π.μ. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω του more.com και στα εξής σημεία προπώλησης: «Λούφα Μεζεδοτεχνείον», «Αφράλατο», Βιβλιοπωλείο «Κονταργύρη», Βιβλιοπωλείο «Ολα Χαρτί» και «Public» Καλαμάτας.