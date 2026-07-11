Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Δημήτρη Σιψά στο Μανιατάκειο Ιδρυμα

Η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Ευρυδίκη» του λογοτέχνη Δημήτρη Σιψά θα φιλοξενηθεί αύριο Κυριακή στις 8 μ.μ., στην Αίθουσα Ταρσούλη του Μανιατακείου Ιδρύματος.

Πρόκειται για την πρώτη εκδοτική προσπάθειά του, η οποία αποτελείται από 35 ποιήματα. Η θεματική τους πηγάζει από τον τόπο, την ιστορία, τη μυθολογία, τα πρόσωπα και τα συναισθήματα που γεννιούνται από μνήμες και γεγονότα και έχουν αντανάκλαση στον ψυχισμό του.

Λίγα λόγια για τον λογοτέχνη…

Ο Δημήτρης Σιψάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, μεγάλωσε στο Βασιλίτσι και την τελευταία 40ετία ζει στη Φοινικούντα. Από τα γυμνασιακά του χρόνια συμμετέχει σε προοδευτικά κινήματα. Εντάχθηκε στην Αριστερά και μετέχει ενεργά σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες καθώς και σε αγώνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ποιητική συλλογή του «Ευρυδίκη» έχει βραβευθεί σε πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης.