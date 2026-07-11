Καλοκαιρινό camp τέχνης στα Φιλιατρά

Ενα ξεχωριστό Summer Camp Τέχνης για παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών, διοργανώνει και φέτος το καλοκαίρι το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά.

Προσκαλώντας τους μικρούς συμμετέχοντες σε ένα δεκαήμερο πρόγραμμα δημιουργίας, παιχνιδιού και εξερεύνησης.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 31 Ιουλίου, καθημερινά 09:00-13:00, στον καταπράσινο κήπο του Messinian Philoxenia στα Φιλιατρά.

Μέσα σε ένα φυσικό, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τέχνη με τρόπο βιωματικό και δημιουργικό, μέσα από εικαστικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές, αφήγηση, κίνηση, παρατήρηση και παιχνίδι στη φύση.

Το Summer Camp του Μουσείου Ηλιόπουλου σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει στα παιδιά χώρο να εκφραστούν, να συνεργαστούν, να πειραματιστούν, να κινηθούν, να φανταστούν και να δημιουργήσουν με τον δικό τους τρόπο, χωρίς αυστηρή σχολική λογική και χωρίς παθητική απασχόληση.

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο θεματικές εβδομάδες:

1η εβδομάδα: Τα πρόσωπα της Τέχνης

Τα παιδιά γνωρίζουν καλλιτέχνες, πορτρέτα και αυτοπορτρέτα, ανακαλύπτοντας πώς ένα πρόσωπο μπορεί να κρύβει χρώματα, συναισθήματα, σύμβολα, ρόλους και ιστορίες.

2η εβδομάδα: Χάρτες, Θησαυροί και Καλλιτεχνικές Αποστολές

Τα παιδιά δημιουργούν χάρτες, ανακαλύπτουν σημεία έμπνευσης και μετατρέπουν κάθε εύρημα σε καλλιτεχνική δημιουργία.

Στόχος του Summer Camp είναι να καλλιεργήσει τη φαντασία, την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία, την παρατηρητικότητα και τη χαρά της συμμετοχής, προσφέροντας στα παιδιά μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία όπου η τέχνη συναντά τη φύση, την κίνηση και το παιχνίδι.

Οι δράσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, τις ανάγκες και τη δυναμική της ομάδας, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά και με ασφάλεια.

Σχεδιασμός προγράμματος: Ελένη Κίτσου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσείου Ηλιόπουλου, Θεατρολόγος – Θεατροπαιδαγωγός.