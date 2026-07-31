"Λόγος Τιμής" στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα live του καλοκαιριού, με το συγκρότημα "Λόγος Τιμής" να παρουσιάζει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, "Ένοχοι και Αθώοι", αλλά και παλαιότερα tracks που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Τη σκηνή θα μοιραστούν μαζί τους ως opening acts Το Σφάλμα και ο Raibo, δίνοντας το σύνθημα για μια βραδιά γεμάτη αιχμηρό στίχο και αληθινό hip-hop. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 8.30 μ.μ.

Οι «Λόγος Τιμής» αποτελούν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής. Με έδρα την Αθήνα και πορεία που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, έχουν διαμορφώσει έναν αναγνωρίσιμο και αυθεντικό ήχο, συνδυάζοντας κοινωνικά φορτισμένο στίχο, σύγχρονες παραγωγές και χαρακτηριστικά sing alongs. Προπώληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com.