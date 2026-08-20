Αλλαγή στην προεδρία του Καλαματιανού Καρναβαλιού - Προς ανάληψη της θέσης ο Παναγιώτης Μάλαμας

Αλλαγή προσώπου αναμένεται στην προεδρία της Καρναβαλικής Επιτροπής της Καλαμάτας, καθώς ο Παναγιώτης Δραγκιώτης γνωστοποίησε ότι μετά από τρία χρόνια δεν θα συνεχίσει από τη θέση του προέδρου, παραμένοντας ωστόσο ενεργό μέλος της Επιτροπής.

Για τη θέση του νέου προέδρου προορίζεται ο τραγουδιστής και μουσικός Παναγιώτης Μάλαμας, ο οποίος έχει πολυετή παρουσία και ενεργή συμμετοχή στον θεσμό.

“Μια νέα σελίδα για το Καλαματιανό Καρναβάλι, με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην ιστορία του από την αρχή. Η Συντονιστική Ομάδα του Καλαματιανού Καρναβαλιού καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μάλαμα στα νέα του καθήκοντα, ως Πρόεδρο του Καλαματιανού Καρναβαλιού. Μπορεί ο ρόλος να είναι νέος, όμως η παρουσία του Παναγιώτη στο Καλαματιανό Καρναβάλι μόνο νέα δεν είναι. Βρίσκεται δίπλα του από τα πρώτα του βήματα, έχοντας ζήσει από κοντά τη γέννηση, την εξέλιξη και την καθιέρωσή του. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε σταθερά παρών, με αγάπη, μεράκι, εμπειρία και διάθεση προσφοράς, συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο σε όσα χτίστηκαν και δημιουργήθηκαν. Γνωρίζει τους ανθρώπους του, τις όμορφες αλλά και τις απαιτητικές στιγμές του, τις προσπάθειες που κρύβονται πίσω από κάθε διοργάνωση. Μα πάνω απ’ όλα, γνωρίζει την ψυχή του Καλαματιανού Καρναβαλιού, γιατί αποτελεί και ο ίδιος κομμάτι της ιστορίας του. Σήμερα, αυτή η μακρόχρονη διαδρομή συνεχίζεται από μια νέα θέση και με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη” σχολίασε η Συντονιστική Ομάδα του Καλαματιανού Καρναβαλιού στο facebook.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας νέας περιόδου για το Καλαματιανό Καρναβάλι ενόψει του 2027, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες της κοινωφελούς επιχείρησης «Φάρις».

Ο πρόεδρος της «Φάρις» Παντελής Δρούγας, μιλώντας στην «Ε», ανέφερε ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση να αναλάβει ο Παναγιώτης Μάλαμας το «τιμόνι» του Καρναβαλιού.

Όπως διευκρίνισε, το θέμα θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινωφελούς επιχείρησης, μαζί με τη σύνθεση των υπόλοιπων μελών της Καρναβαλικής Επιτροπής.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι προγραμματίζεται τροποποίηση στο καταστατικό, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσης του θεσμού.