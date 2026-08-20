Ανομία με μηχανάκια στη Θουρία

Μόνο 6 κλήσεις για κράνος βεβαιώθηκαν σε οδηγούς μηχανών την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, κάτι που προκάλεσε τη δικαιολογημένη αντίδραση αναγνώστη μας από τη Θουρία…

“Ας έρθει ένα περιπολικό με αστυνομικούς μια ημέρα στη Θουρία και θα δει την ανομία που επικρατεί, μιας και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και κανείς δεν τον ελέγχει.

Κράνος δεν φορά σχεδόν κανένας και μηχανάκια κυκλοφορούν με σπασμένες εξατμίσεις, προκαλώντας θόρυβο που δεν μπορείς να καθίσεις στην πλατεία”, ανέφερε στην “Ε” ο αναγνώστης.

Συνεχίζοντας μάλιστα πρόσθεσε “έχουμε κάνει επανειλημμένες φορές καταγγελίες στην Αστυνομία και στην Τροχαία, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται.

Περιπολικό στη Θουρία δεν έχει εμφανιστεί εδώ και δύο μήνες”!

Κ.Ηλ.