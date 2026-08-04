Τι λένε τα ζώδια σήμερα (4/8)

Κριός

Η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, ενισχύοντας την παρορμητικότητα, τη δυναμικότητα αλλά και την ανάγκη σου να κάνεις ό,τι επιθυμείς χωρίς πολλές εξηγήσεις. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 4ο σου, μπορεί να προκαλέσει εντάσεις μέσα στο σπίτι ή διαφωνίες με αγαπημένα σου πρόσωπα, κυρίως επειδή εκφράζεις τις σκέψεις σου κάπως απότομα. Κάποια οικογενειακά ζητήματα ή σχέδια που αφορούν το σπίτι ενδέχεται να αλλάξουν προσωρινά το πρόγραμμά σου. Αργότερα, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Aρη στον 3ο σου σε βοηθά να ανακτήσεις την καλή σου διάθεση.

Ταύρος

Η Σελήνη κινείται στον 12ο σου, δημιουργώντας την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από τον θόρυβο και να ξεκουραστείς μακριά από απαιτήσεις και πολυκοσμία. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 3ο σου, μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις με συγγενείς, γείτονες ή πρόσωπα από το κοντινό σου περιβάλλον. Κάποια είδηση ή μια ξαφνική αλλαγή σε μετακίνηση ενδέχεται να σε αναστατώσει. Η σκέψη σου είναι φορτισμένη και υπάρχει περίπτωση να παρερμηνεύσεις μια κουβέντα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 2ο σου, σε βοηθά να κινηθείς αποφασιστικά σε ένα οικονομικό ζήτημα.

Δίδυμοι

Η ημέρα ξεκινά με κοινωνικότητα και επιθυμία να βρεθείς με φίλους/ες, με την Σελήνη στον 11ο σου. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 2ο σου μπορεί να προκαλέσει διαφωνία για χρήματα, έξοδα ή διαφορετικές προτεραιότητες. Ισως χρειαστεί να αρνηθείς μια πρόταση επειδή κοστίζει περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες ή να αισθανθείς πως κάποιος/α δεν εκτιμά όσα προσφέρεις. Πρόσεξε τις παρορμητικές αγορές και μην αφήσεις μια οικονομική συζήτηση να δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σε εσένα και την παρέα σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 1ο σου επαναφέρει την αυτοπεποίθησή σου.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον 10ο σου, στρέφει την προσοχή σου στην καριέρα, σε προσωπικούς στόχους και ζητήματα που επηρεάζουν τη δημόσια εικόνα σου. Το τετράγωνό της με τον Ερμή από τον 1ο σου, σε κάνει περισσότερο ευέξαπτο/η και απόλυτο/η στις απόψεις σου. Μια κουβέντα με ανώτερο, συνεργάτη ή σημαντικό πρόσωπο κινδυνεύει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι και μην αφήσεις έναν εκνευρισμό να επηρεάσει την εικόνα σου. Αργότερα, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 12ο σου, σε βοηθά να κινηθείς πιο διακριτικά και αποτελεσματικά.

Λέων

Η επιθυμία σου να ταξιδέψεις, να αλλάξεις παραστάσεις και να ξεφύγεις από τη συνηθισμένη καθημερινότητα ενισχύεται, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στον 9ο σου. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 12ο σου, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ή να φέρει στην επιφάνεια σκέψεις που σε προβληματίζουν. Πρόσεξε λάθη σε κρατήσεις, εισιτήρια και συνεννοήσεις, καθώς μια πληροφορία μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρη όσο φαίνεται. Ωστόσο, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 11ο σου επαναφέρει την καλή σου διάθεση. Οι φίλοι/ες σε παρακινούν να βγεις και να αφήσεις πίσω σου όλες τις ανησυχίες.

Παρθένος

Οικονομικές υποθέσεις, κοινά έξοδα και βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο με τη Σελήνη στον 8ο σου. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 11ο σου, μπορεί να προκαλέσει μια παρεξήγηση με κάποιο/α φίλο/η. Ισως αντιληφθείς ότι μια επιθυμία σου απαιτεί περισσότερα χρήματα ή ότι κάποιος δεν έχει τηρήσει όσα είχε συμφωνήσει μαζί σου. Μην αφήσεις την καχυποψία να σε οδηγήσει σε αυστηρά συμπεράσματα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 10ο σου ενισχύει την αποφασιστικότητά σου και ίσως μπορέσεις να βρεις λύση σε μια οικονομική εκκρεμότητα.

Ζυγός

Η Σελήνη κινείται στον Κριό και στον 7ο σου και φέρνει τις προσωπικές σχέσεις και τις συνεργασίες στο επίκεντρο. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 10ο σου, μπορεί να δημιουργήσει ένταση ανάμεσα σε όσα απαιτεί ο/η σύντροφός σου και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Μια διαφωνία με συνεργάτη ή ανώτερο ενδέχεται να σε πιέσει. Απόφυγε να μεταφέρεις τον εκνευρισμό στον/ην σύντροφό σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 9ο σου, αλλάζει το κλίμα και σε κάνει πιο αισιόδοξο/η. Μια πρόταση για ταξίδι ή δραστηριότητα με τον/ην σύντροφο μπορεί να ανανεώσει την σχέση σας.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον 6ο σου, αυξάνει τις υποχρεώσεις και σε αναγκάζει να ασχοληθείς με δουλειές που προτιμούσες να αναβάλεις. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 9ο σου μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις σε ένα ταξίδι, προβλήματα σε έγγραφα ή διαφωνίες γύρω από διαφορετικές απόψεις. Πρόσεξε τις λεπτομέρειες σε κρατήσεις και μετακινήσεις και μην ξεκινήσεις μια συζήτηση θεωρώντας δεδομένο ότι μόνο εσύ έχεις δίκιο. Η νευρικότητα μπορεί να σε κουράσει περισσότερο από τις ίδιες τις υποχρεώσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 8ο σου σε βοηθά να διεκδικήσεις μια οικονομική λύση.

Τοξότης

Παρά τις εντάσεις, η Σελήνη στον 5ο σου διατηρεί ζωντανή την ανάγκη για διασκέδαση. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 8ο σου μπορεί να φέρει μια συζήτηση με τον/ην σύντροφο για κοινά έξοδα. Ζήλια ή λόγια που κρύβουν παράπονο είναι πιθανό να επηρεάσουν το κλίμα. Εξοδα που αφορούν τα παιδιά ή μια ψυχαγωγική δραστηριότητα μπορεί να αποδειχθούν μεγαλύτερα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 7ο σου, βοηθά να πάρεις πρωτοβουλία και να αποκαταστήσεις την αρμονία στη σχέση σου. Αφησε τις ανακρίσεις και εκμεταλλεύσου την ευκαιρία να σου αλλάξει τη διάθεση μια έξοδος.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στον 4ο σου, στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, στην οικογένεια και σε ζητήματα που επηρεάζουν τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 7ο σου, μπορεί να προκαλέσει διαφωνία με τον/ην σύντροφο ή έναν συνεργάτη. Ο καθένας φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη και μια απλή συζήτηση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ανταλλαγή παραπόνων. Απόφυγε να επαναφέρεις παλιές οικογενειακές ιστορίες και μην επιβάλεις τη δική σου λύση. Ωστόσο, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 6ο σου σε κάνει περισσότερο πρακτικό/ή και αποτελεσματικό/ή.

Υδροχόος

Η ημέρα έχει κίνηση, συζητήσεις και μετακινήσεις, με την Σελήνη να βρίσκεται στον 3ο σου. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 6ο σου, μπορεί να προκαλέσει μπερδέματα στο πρόγραμμα, καθυστερήσεις στη δουλειά ή μια παρεξήγηση. Οι πολλές υποχρεώσεις σε κάνουν πιο ανυπόμονο/η και υπάρχει περίπτωση να εκφραστείς απότομα. Ελεγξε μηνύματα, ραντεβού και λεπτομέρειες, ώστε να μη χρειαστεί να κάνεις την ίδια διαδρομή δύο φορές. Ωστόσο, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 5ο σου, αλλάζει εντελώς το κλίμα, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό και την δημιουργικότητά σου.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον 2ο σου φέρνει τα οικονομικά και τις υλικές σου ανάγκες στο προσκήνιο. Το τετράγωνό της με τον Ερμή στον 5ο σου, μπορεί να προκαλέσει έξοδα για διασκέδαση ή για τον/ην σύντροφο ή τα παιδιά σου που δεν είχες υπολογίσει. Μια αισθηματική συζήτηση ενδέχεται επίσης να δημιουργήσει ανασφάλεια ή να σε κάνει να αναρωτηθείς αν προσφέρεις περισσότερα απ’ όσα λαμβάνεις. Απόφυγε τα βιαστικά συμπεράσματα και μην προσπαθήσεις να καλύψεις ένα συναισθηματικό κενό αδειάζοντας το πορτοφόλι σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 4ο σου, σε παρακινεί να ασχοληθείς με το σπίτι.