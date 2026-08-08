Σύμβαση για αποκατάσταση Τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Επάνω Χρέπας

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση Τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Επάνω Χρέπας», προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, προχώρησαν την Παρασκευή ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφάνιος.

Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών της ιστορικής μονής.

Η σύμβαση υλοποιείται μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας και έχει ως στόχο τη διάσωση και ανάδειξη ενός σημαντικού μνημείου της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και επισήμανε πως η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ιερά Μητρόπολη αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα. «Κοινός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε όσα παραλάβαμε και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές σε ακόμη καλύτερη κατάσταση. Η συνεργασία μας με το υπουργείο Πολιτισμού και τη Μητρόπολη αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να διαφυλάξουμε την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου μας», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφάνιος ευχαρίστησε τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία και τη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για τη διατήρηση της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η παρέμβαση εντάσσεται στον σχεδιασμό για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της περιοχής, μέσα από συνεργασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους τοπικούς φορείς, με στόχο τη διαφύλαξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Πελοποννήσου.