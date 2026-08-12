Έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων: Σε… ρηχά νερά λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος

Περιορισμένο παραμένει ακόμα το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της Εφορίας για ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, περίπου έναν μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Η εικόνα αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αυστηροί όροι που συνοδεύουν τη ρύθμιση φαίνεται να αποτελούν αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό οφειλετών.

Το ισχνό ενδιαφέρον δεν αποκλείεται, μάλιστα, να οδηγήσει την κυβέρνηση σε επανεξέταση των όρων, εφόσον η συμμετοχή παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Στόχος είναι να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και η ρύθμιση να γίνει πιο ελκυστική, καθώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στο τέλος Δεκεμβρίου.

Ο βασικότερος λόγος που η ρύθμιση δεν προσελκύει τους οφειλέτες, είναι ότι αφορά χρέη έως το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλείει αυτόματα όσους δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1/1/2024 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο.

Επίσης πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης, αλλά και της πάγιας για τα τρέχοντα χρέη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους.

Δεν είναι άλλωστε αμελητέο και το επιτόκιο (5%-6%) της ρύθμισης το οποίο αυξάνει το τελικό κόστος της οφειλής, κάνοντας τους οφειλέτες πιο διστακτικούς.

Χαρακτηριστικό της έκτακτης ρύθμισης είναι και το στοιχείο της μη πρόβλεψης για διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων με την ένταξη σ’ αυτή, όπως προέβλεπαν άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις (π.χ. των 100 ή 120 δόσεων).

Τα κριτήρια

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή στα μέσα του περασμένου μήνα και αφορά μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα χρέη αυτά έπρεπε να είναι αρρύθμιστα στις 21 Απριλίου 2026 (ή να είχαν ενταχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση η οποία όμως χάθηκε πριν από τις 20 Απριλίου 2026).

Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι ο οφειλέτης να έχει εξοφλήσει πλήρως ή να έχει εντάξει σε πάγια ρύθμιση (24-48 δόσεις) όλες τις νέες οφειλές του που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Επίσης, όλες οι άλλες ενεργές ρυθμίσεις του οφειλέτη (π.χ. πάγια ρύθμιση για τρέχοντα χρέη) πρέπει να πληρώνονται κανονικά.

Οι μηνιαίες δόσεις κυμαίνονται από 2 έως και 72 και το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Η ρύθμιση είναι έντοκη. Το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το τρέχον επιτόκιο των πάγιων ρυθμίσεων (περίπου 5%-6% ετησίως).

Η ρύθμιση χάνεται αυτόματα εάν ο οφειλέτης: δεν πληρώσει 2 συνεχόμενες δόσεις, καθυστερήσει την τελευταία δόση για διάστημα άνω των 2 μηνών και δημιουργήσει νέα χρέη στην Εφορία ή τον ΕΦΚΑ και δεν τα εξοφλήσει ή δεν τα ρυθμίσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στο myAADE για χρέη στην Εφορία ή στο ΚΕΑΟ/e-ΕΦΚΑ για οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα

Η κυβέρνηση επιχειρεί και με τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, να βάλει φρένο στην έντονα ανοδική πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών των ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) προς το Δημόσιο (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία) διαμορφώνεται πλέον στα 166,9 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα τα χρέη προς την Εφορία αγγίζουν τα 114,52 δισ. ευρώ.

Από το γενικό σύνολο, περίπου 35,26 δισ. ευρώ (ποσοστό 30,8%) έχουν χαρακτηριστεί επίσημα ως «ανεπίδεκτα είσπραξης», περιορίζοντας το πραγματικά εισπράξιμο χρέος κοντά στα 79,2 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των πολιτών και επιχειρήσεων με «κόκκινα» χρέη στην Εφορία ανέρχεται σε 4.797.755, ενώ περισσότεροι από 1,68 εκατομμύρια οφειλέτες βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεις λογαριασμών, δεσμεύσεις κ.λπ.).

Πηγή: ertnews.gr