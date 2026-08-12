Μεσσηνία: 21 συλλήψεις σε μία μέρα σε αστυνομική επιχείρηση

Οι περισσότερες από τις συλλήψεις αφορούσαν κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών, με αρκετά νεαρά άτομα ακόμη και ανήλικους να κάνουν χρήση.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές έγιναν έλεγχοι σε 770 άτομα, εκ των οποίων τα 679 ήταν Ελληνες και 91 ήταν αλλοδαποί.

Προσήχθησαν 60 άτομα, από τα οποία 49 ήταν Ελληνες και 11 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 35 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 627 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 266 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στη Μεσσηνία 13 άτομα συνελήφθησαν για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, τέσσερις 17χρονοι που κατείχαν από κοινού 1,2 γραμμάρια χασίς στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, ενώ συνελήφθησαν και 4 γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Συνελήφθη ακόμη ένας 17χρονος Ρομά με 0,5 γραμμάρια χασίς στην Καλαμάτα και η μητέρα του για παραμέληση, ένας 25χρονος Αλβανός στην Πύλο με 0,8 γραμμάρια χασίς.

Στην Καλαμάτα συνελήφθησαν ένας 26χρονος και μία 23χρονη με 3,2 γραμμάρια χασίς και στην Κάτω Βέργα ένας 32χρονος και μία 24χρονη με 0,4 γραμμάρια κοκαΐνη.

Αλλες τρεις συλλήψεις έγιναν στην Καλαμάτα για κατοχή ναρκωτικών, ενός 22χρονου με 0,5 γραμμάρια χασίς και δύο 26χρονων με 3,3 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη συνελήφθη μια 24χρονη Βουλγάρα μετά από Ένταλμα Σύλληψης του Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Μεσσηνίας, για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής από τον Μάιο του 2026.

Τέλος, συνελήφθη ένα άτομο για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και μία ακόμη σύλληψη έγινε γιατί είχε λήξει η άδεια κυνηγετικού όπλου.

Κ.Ηλ.