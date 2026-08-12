Στέλιος Ράμφος (1939-2026)

Ο αείμνηστος, πλέον, Στέλιος Ράμφος υπήρξε σπουδαία μορφή της σύγχρονης Ελληνικής διανόησης: συγγραφέας 30 και πλέον βιβλίων αλλά και πλήθους δημοσιευμάτων, όπως και εκπληκτικός ομιλητής και συζητητής σε ημερίδες και συνέδρια.

Υπήρξε πρώην μαρξιστής και, μετά τη σπουδή του στο Παρίσι, νεορθόδοξος, μελετητής των Πατερικών κειμένων, εκσυγχρονιστής και φανατικός πολέμιος κάθε μορφής λαϊκισμού.

Υπήρξε, επίσης, στοχαστής και ανατόμος της Ελληνικής ψυχής και αναζητητής της επίδρασης του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος, του Βυζαντίου και του Χριστιανισμού, όπως και των Ευρωπαϊκών ρευμάτων, στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης.

Συχνά έγραφε και μιλούσε για την τεράστια δύναμη της ελληνορθόδοξης παράδοσης και των πανίσχυρων δεσμών της πατρίδας και της παραδοσιακής οικογένειας στην αδιάσπαστη συνέχεια του Ελληνισμού.

Το 2006 επισκέφθηκε την Καλαμάτα, όπου με εισήγηση του σπουδαίου συγγραφέα Κων. Τσιρόπουλου και ομόφωνη απόφαση, τιμήθηκε με το Πανελλήνιο βραβείο πολιτικοκοινωνικού δοκιμίου «Παν. Φωτέα», για το βιβλίο του «Σαν διφορούμενο ΄Αγγιγμα» αλλά και για το σύνολο της πνευματικής του προσφοράς.

Με την ευκαιρία του βραβείου εκφώνησε τότε έναν βαθύτατα πνευματικό και πολιτικό λόγο για την κρίση των αξιών, την πνευματική αλλοτρίωση του σύγχρονου Ελληνισμού και το έλλειμμα εσωτερικότητας και αυτογνωσίας, που μας χαρακτηρίζει.

Δυστυχώς, μετά τον Χρήστο Γιανναρά, μας εγκατέλειψε και ο Στέλιος Ράμφος, ένας έγκριτος φιλόσοφος και θαρραλέος διανοούμενος, ένας αναζητητής της αλήθειας, υπέρμαχος της ελευθερίας του ανθρώπου και αντίπαλος της κάθε μορφής λαϊκισμού και «δικαιωματισμού».

Με ευχαριστίες για το πνευματικό έργο και την προσφορά του, ας είναι η μνήμη του αιωνία.