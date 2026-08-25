eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026 23:23

"Το κορόιδο” στη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

&quot;Το κορόιδο” στη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Navarino Agora

Την ταινία "Το κορόιδο" θα προβάλει την Πέμπτη 27/8 στις 9.30 μ.μ. η Filmhouse - Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, στο «Vista Marina».

Ο αφελής Αντουάν Μαρεσάλ ξεκινά για διακοπές, όταν το μικρό του αυτοκίνητο καταστρέφεται σε σύγκρουση με τη Rolls-Royce ενός πλούσιου επιχειρηματία, του Λεοπόλ Σαρογιάν. Ως αποζημίωση, ο Σαρογιάν του προτείνει να οδηγήσει μια πολυτελή Cadillac από την Ιταλία στη Γαλλία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ο Αντουάν δεν γνωρίζει ότι το αυτοκίνητο είναι γεμάτο λαθραία πολύτιμα αντικείμενα και ότι ο δήθεν ευγενικός ευεργέτης τον χρησιμοποιεί ως ανυποψίαστο μεταφορέα. Eτσι ξεκινά μια ξέφρενη κωμωδία δρόμου, με παρεξηγήσεις, καταδιώξεις, απρόοπτες στάσεις και ένα διαρκές παιχνίδι ανάμεσα στην πονηριά και την αθωότητα. Ο Ζεράρ Ουρί αξιοποιεί ιδανικά το κωμικό δίδυμο Μπουρβίλ και Λουί ντε Φινές: ο ένας ήρεμος, καλόκαρδος και απονήρευτος, ο άλλος νευρικός, εκρηκτικός και χειριστικός. Το αποτέλεσμα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γαλλικές κωμωδίες της δεκαετίας του ’60. Η ταινία υπήρξε ένας από τους μεγάλους εμπορικούς θριάμβους του γαλλικού σινεμά της δεκαετίας του ’60, με εκατομμύρια θεατές στη Γαλλία και διαχρονική τηλεοπτική και κινηματογραφική απήχηση. Η συνάντηση του Μπουρβίλ με τον Λουί ντε Φινές αποδείχθηκε ιδανική: δύο εντελώς διαφορετικοί κωμικοί ρυθμοί ενώνονται σε ένα road movie γεμάτο παρεξηγήσεις, σωματική κωμωδία και λαϊκή φρεσκάδα που παραμένει ακαταμάχητη.

Σκηνοθεσία: Gérard Oury. Παίζουν: Bourvil, Louis de Funès, Venantino Venantini. Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ, στα 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, και θα είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις