"Το κορόιδο” στη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Ο αφελής Αντουάν Μαρεσάλ ξεκινά για διακοπές, όταν το μικρό του αυτοκίνητο καταστρέφεται σε σύγκρουση με τη Rolls-Royce ενός πλούσιου επιχειρηματία, του Λεοπόλ Σαρογιάν. Ως αποζημίωση, ο Σαρογιάν του προτείνει να οδηγήσει μια πολυτελή Cadillac από την Ιταλία στη Γαλλία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ο Αντουάν δεν γνωρίζει ότι το αυτοκίνητο είναι γεμάτο λαθραία πολύτιμα αντικείμενα και ότι ο δήθεν ευγενικός ευεργέτης τον χρησιμοποιεί ως ανυποψίαστο μεταφορέα. Eτσι ξεκινά μια ξέφρενη κωμωδία δρόμου, με παρεξηγήσεις, καταδιώξεις, απρόοπτες στάσεις και ένα διαρκές παιχνίδι ανάμεσα στην πονηριά και την αθωότητα. Ο Ζεράρ Ουρί αξιοποιεί ιδανικά το κωμικό δίδυμο Μπουρβίλ και Λουί ντε Φινές: ο ένας ήρεμος, καλόκαρδος και απονήρευτος, ο άλλος νευρικός, εκρηκτικός και χειριστικός. Το αποτέλεσμα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γαλλικές κωμωδίες της δεκαετίας του ’60. Η ταινία υπήρξε ένας από τους μεγάλους εμπορικούς θριάμβους του γαλλικού σινεμά της δεκαετίας του ’60, με εκατομμύρια θεατές στη Γαλλία και διαχρονική τηλεοπτική και κινηματογραφική απήχηση. Η συνάντηση του Μπουρβίλ με τον Λουί ντε Φινές αποδείχθηκε ιδανική: δύο εντελώς διαφορετικοί κωμικοί ρυθμοί ενώνονται σε ένα road movie γεμάτο παρεξηγήσεις, σωματική κωμωδία και λαϊκή φρεσκάδα που παραμένει ακαταμάχητη.

Σκηνοθεσία: Gérard Oury. Παίζουν: Bourvil, Louis de Funès, Venantino Venantini. Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ, στα 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, και θα είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.